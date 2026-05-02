Vedci varujú: Umelá inteligencia dáva zlé rady v oblasti zdravia. Určili najhorší chatbot

Klaudia Oselská
Umelá inteligencia
Konzultujete s AI váš zdravotný stav?

V súčasnosti množstvo ľudí využíva umelú inteligenciu pri práci aj v súkromnom živote. Mnohí používatelia sa s AI radia aj o svojom zdravotnom stave, dokonca ju používajú ako náhradu odbornej konzultácie. No práve v oblasti zdravia sa ukazuje, že dôvera v tieto nástroje môže byť problematická. 

Ako informuje The Conversation, tím zložený zo siedmich vedcov v novom výskume podrobil päť najpopulárnejších chatbotov – ChatGPT, Gemini, Grok, Meta AI a DeepSeek systematickému záťažovému testu v oblasti zdravotných informácií. Vedci umelej inteligencii položili 50 otázok z oblasti zdravia a medicíny. Konkrétne sa zamerali na témy ako rakovina, očkovanie, kmeňové bunky, výživa a atletický výkon.

Zistili, že takmer 20 % odpovedí bolo veľmi problematických, polovica bola problematická a 30 % bolo trochu problematických. Žiaden z chatbotov spoľahlivo nevytvoril úplne presné zoznamy referencií a iba dve z 250 otázok boli úplne odmietnuté.

Pričom ako najhorší zo skúmaných chatbotov vyšiel Grok, až 58 % jeho odpovedí bolo označených ako problematických. Druhým najhorším bol ChatGPT, ktorý mal 52 % problematických odpovedí a v jeho tesnom závese bola Meta AI s 50 % problematických odpovedí.

Viac z témy Umelá inteligencia:
1.
Ak používate umelú inteligenciu, hrozí vám strašná vec: Vieme, ako to napraviť
2.
Umelá inteligencia do 9 rokov vymaže 7 % profesií: Pozrite si, ktoré tri nikdy nenahradí
3.
Odbory v EÚ bijú na poplach: Upozorňujú na zneužívanie AI na kontrolu zamestnancov, uvádzajú príklady
Zobraziť všetky články (38)

Ich výkon sa však líšil podľa témy

Najlepšie znalosti mali v oblasti rakoviny a očkovania, čo sú témy s rozsiahlym a dobre štruktúrovaným výskumom. Najväčší problém mali s otázkami zaoberajúcimi sa výživou a atletickým výkonom, keďže tieto oblasti sú v online svete zaplavené protichodnými radami a zároveň je menej dostupných dôkladných dôkazov v praxi.

No úplne najväčší problém mala umelá inteligencia s otvorenými otázkami. Dokonca si odpovede aj vymýšľala. Jej najčastejšie chyby boli zdrojovanie nesprávnych autorov, nefunkčné odkazy a úplne vymyslené články.

Odborníci vysvetlili, prečo AI dáva zlé rady

Vedci preto upozorňujú, že toto predstavuje konkrétne riziko, pretože odkazy vyzerajú ako dôkaz. Laický čitateľ, ktorý vidí úhľadne naformátovaný zoznam citácií, nemá veľa dôvodov pochybovať o obsahu nad ním, ani ho kontrolovať.

Na záver odborníci vysvetlili, že existuje jednoduchý dôvod, prečo AI dáva nesprávne lekárske odpovede na vaše otázky. Jazykové modely totiž nič nevedia. Predpovedajú štatisticky najpravdepodobnejšie ďalšie slovo na základe trénovacích údajov a kontextu. Nezvažujú dôkazy ani nerobia hodnotové úsudky. Navyše ich školiace materiály zahŕňajú recenzované práce, ako aj vlákna na Reddite, blogy a argumenty na sociálnych sieťach.

Odporúčané články
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?

