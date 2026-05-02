Jarná revolúcia v šatníku: 6 farieb oficiálne vyšlo z módy a nahradili ich sviežejšie odtiene

Jar je v plnom prúde a keďže všetko kvitne a hrá farbami, dalo sa očakávať, že sa to odrazí aj na módnych trendoch. Niečo sa však nájde aj pre krehké dámy, ktoré majú rady skôr svetlejšie, neutrálnejšie farby, hoci aj v tomto prípade nepôjde o hnedú či sivú a budú sa musieť skamarátiť s odtieňom ružovej.
Editori z magazínu InStyle vždy vedia, aké trendy ovládnu sezónu. Najprv bola v kurze maslová žltá, potom kobaltová modrá a dnes ich opäť nahradili iné farby, alebo skôr odtiene. Držať krok s trendami tak môže pôsobiť ako práca na plný úväzok. Našťastie vám stačí prečítať si tento článok a potom sa pozrieť do vlastného šatníka, čo dokážete vykúzliť s tým, čo už doma máte.
IN: Kráľovská fialová — OUT: Espresso hnedá
Kráľovskú modrú pozná každý. Ale čo tak fialová? Jarná prehliadka značky Prada bola len jedným z príkladov dominancie kráľovskej fialovej. Ďalšie veľké značky, ako Balenciaga a Valentino, tiež prijali tento sýty odtieň rovnako odvážne.
Tento vznešený odtieň naberá na popularite a celebrity ako Lady Gaga či Jessica Simpson ho už zaradili do svojho štýlu. Nosí ho však napríklad aj princezná Kate. Či už do svojho outfitu pridáte fialové doplnky, alebo do toho pôjdete naplno, táto sýta farba by vám v šatníku nemala chýbať.
IN: Kanárikovo žltá — OUT: Maslová žltá
Minulý rok bola maslová žltá snáď všade. Túto jar tento jemný odtieň žltej vystrieda jej odvážnejšia staršia sestra: kanárikovo žltá. Odkedy sa tento vibrujúci odtieň objavil na mólach Bottega Veneta a Balenciaga, je ťažké nepocítiť okamžitý prílev dobrej nálady. Skombinujte žltý top s nohavicami v podobnom tóne, alebo stavte na „colorblocking“ s výraznými prvkami červenej či modrej.
Túto farbu určite poznajú fanúšikovia speváčky Zary Larsson, ktorá sa v nej rada predvádza na pódiu.
IN: Paradajková červená — OUT: Oxblood (tmavý odtieň gaštanovočervenej)
Paradajková červená zažíva svoj moment na móle aj mimo neho. Hviezdy pouličného štýlu (street style) sa ukázali v čipkovaných pančuchách, kabátoch a svetroch, zatiaľ čo dizajnéri tento trend zopakovali na prehliadkach. Tento odvážny odtieň, videný u Tory Burch pre jeseň a u Bottega Veneta pre jar, dodá každému vzhľadu okamžitý šmrnc.
Ako ho však nosiť? Experti odporúčajú kombinovať napríklad výrazný červený sveter s neutrálnymi doplnkami alebo vyvážiť tento sýty odtieň jemnou ružovou.
