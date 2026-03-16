Nespravodlivé vypadnutie? Janka Hospodárová je von z hry, diváci si podali jej tanečného partnera

Diváci Let's Dance tvrdia, že ju partner brzdil.

Druhé kolo Let’s Dance máme za sebou a spolu s ním aj prvé vyradzovanie. Keďže ide o ročník, v ktorom sa proti sebe postavili bývalí víťazi, od začiatku bolo jasné, že vyhodiť niekoho z nich bude extrémne náročné, keďže nemajú ďaleko od profesionálnych tanečníkov. Napriek tomu niekto šou musel opustiť a dnes už vieme, kto sa stal prvým vypadnutým párom.

V nedeľňajšom kole si tanečné páry zaspomínali na čísla svojich kolegov a zatiaľ čo niektorí si z nich vzali len inšpiráciu, iní sa ich snažili čo najvernejšie napodobniť. Azda najviac Zuzana Porubjaková, ktorá do tanca vyzvala samotného Janka Koleníka. To bol šokujúci moment pre divákov, ktorí ho zväčša ocenili, no zároveň to bol dôvod, prečo dostala herečka menej bodov.

Niekto vypadnúť musel

Po tomto momente však prišiel menej úsmevný – vypadnutie. Prvým párom, ktorý musel šou opustiť, sa stali Janka Hospodárová a Fabio Bellucci. Diváci mali na tento zvrat udalostí jasný názor a mnohí ostali prekvapení, že vypadol práve tento pár. Napriek tomu sa zdá, že tušia dôvod, prečo sa tak stalo a nečakane z toho obviňujú tanečníka a nie moderátorku.

„Janka dobre tancovala, len jej partner bol jak poleno,“ zhodnotila diváčka v komentároch. „Myslím si, že Janke to pokazil Fabio. Viem, že vie tancovať, ale Janku neposúva dopredu a dnes sa mi jeho tanec nepáčil,“ pridala sa ďalšia.

„Fabio je slabý tanečník. Tieto šou, každá žena s týmto tanečníkom vypadne. Áno, on vie tancovať, ale so svojou partnerkou. Nevie viesť tú ženu a nie je dobrý mentor. Ešte dnes som písal, že Jana vypadne, že on jej to pokazí,“ skonštatoval iný divák, ktorý očividne tento zvrat očakával vopred.

 

Iní zas vypadnutie tohto páru nečakali a skôr si mysleli, že sa nedeľný večer stane osudným pre iné dvojice. „Ja si myslím, že Juraj mal skôr vypadnúť ako Janka,“ priznala diváčka. „Peťa Polnišová mala vypadnúť s Mokrým, nie Janka,“ stálo zas v inom komentári.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac