Americkí vojaci vo veľkom odchádzajú z Európy: Ide o tisíce, a to je len začiatok, Trump je zrejme urazený

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Americký prezident sa na Nemecko zrejme nahneval.

Spojené štáty stiahnu 5000 vojakov z Nemecka, oznámil v piatok Pentagón. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že USA zvažujú takýto krok. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.

„Očakávame, že stiahnutie bude dokončené v priebehu nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Pentagónu Sean Parnell. „Toto rozhodnutie nasleduje po dôkladnom preskúmaní rozmiestnenia síl v Európe zo strany ministerstva a je prijaté s ohľadom na požiadavky danej oblasti operácií a podmienky na mieste,“ dodal.

Nevhodná nemecká rétorika

Trump vo svojom štvrtkovom príspevku na platforme Truth Social avizoval, že USA v tejto záležitosti čoskoro dospejú k rozhodnutiu. Len v utorok pritom kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merza za jeho výroky o amerických útokoch na Irán. Merz podľa Trumpa „nevie, o čom hovorí“ a nečudo, že sa „Nemecku vedie tak zle, čo sa týka ekonomiky aj iných oblastí,“ napísal.

Foto: SITA/AP

Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že nedávna nemecká rétorika bola „nevhodná a nepomohla situácii“. „Prezident oprávnene reaguje na tieto kontraproduktívne poznámky,“ konštatoval. Nemecko je podľa Reuters najväčšou „základňou“ americkej armády v Európe s približne 35 000 vojakmi v aktívnej službe a slúži ako kľúčové výcvikové centrum.

Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vo štvrtok uviedol, že Nemecko je pripravené na prípadné zníženie počtu amerických vojakov v krajine. Konštatoval, že je „pokojný“ v súvislosti s myšlienkou menšieho počtu vojakov USA v Nemecku a dodal, že veľké americké základne v krajine „vôbec nie sú predmetom diskusie“. Ako príklad uviedol leteckú základňu Ramstein, ktorá má „nenahraditeľnú“ funkciu pre Washington aj Berlín.

AFP konštatuje, že Trump počas svojho predchádzajúceho, ale i súčasného funkčného obdobia hrozil znížením počtov amerických vojakov v Nemecku a ďalších európskych krajinách, pričom tvrdil, že chce, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu namiesto toho, aby sa spoliehala na USA.

