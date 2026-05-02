Lucie Bílá otvorene o estetických úpravách: Úprimné slová nasmerovala aj k speváčke Dare Rolins

Starnutie je téma, ktorej sa mnohé známe osobnosti vyhýbajú alebo ju riešia potichu. Česká speváčka však opäť ukázala, že jej je blízka skôr úprimnosť než pretvárka. Otvorene prehovorila o svojom pohľade na krásu, estetické úpravy aj prijatie samej seba.
Téma estetických zákrokov je dnes čoraz aktuálnejšia. V čase, keď sú rôzne úpravy vzhľadu bežnou súčasťou života mnohých známych osobností, pôsobí otvorenosť a odmietnutie plastických operácií ako niečo výnimočné. Práve tým zaujala Lucie Bílá, ktorá sa v rozhovore pre lifestylový magazín LP-LIFE úprimne vyjadrila k tomu, ako vníma krásu, starnutie a zásahy do vlastného tela.
Čo rada robí vo voľnom čase?
Reč padla na rôzne témy. Jej odpovede ukázali, aká je speváčka autentickou a krásnou ženou, ktorej nechýba zmysel pre humor, optimizmus a hlavne pokoj a vyrovnanosť. Prezradila o sebe napríklad aj to, že zbožňuje dovolenky v Českom raji na chalupe, považuje sa za nočnú sovu a miluje čiernu farbu.
A hoci si svoj život nedokáže predstaviť bez svojej rodiny a srdcu blízkych ľudí, existuje jedna vec, bez ktorej neurobí ani jeden krok. “Bez čoho nikdy neodídem, sú kliešte a korálky, pretože ich musím navliekať. Teraz mám cestu do Ostravy a mám so sebou všetko a teším sa, až budem navliekať,” priznala Lucie Bílá, akej záľube prepadla.
Podľa nej, ak by to vyskúšali aj ostatní, hneď by zistili, čo na tom také je. Speváčka momentálne prežíva veľmi príjemné obdobie. Nedávno sa totiž vydala a všade, kam sa pohne, žiari šťastím. Prsty v tom má jej milovaný manžel. “Som rada, že mi dáva najavo, že som preňho to najlepšie riešenie, to mi robí dobre,” vyjadrila sa o ňom.
