Počasie poteší všetkých Slovákov: Čaká nás takmer letný víkend, začína sa vlna oteplenia

Pre Slovákov sa dnes začína víkend, ktorý bude, minimálne čo sa počasia týka, prakticky dokonalý. Čakajú nás totiž takmer letné teploty, slnko a začína sa vlna oteplenia.
Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno a teplo. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou okolo 18 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 9 stupňov Celzia. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Teplý začiatok týždňa
Veľmi podobné, zrejme ešte krajšie počasie nás čaká aj v nedeľu. Na celom území bude jasno, s teplotami od 18 do 23 stupňov Celzia, informuje iMeteo. Teplé počasie potrvá aj na začiatku nového týždňa a v utorok by mali teploty dosahovať až 28 stupňov Celzia, no v stredu by mali prísť búrky.
