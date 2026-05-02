Fico telefonoval so Zelenským: Ukrajinský prezident príde na Slovensko, Fico zas do Kyjeva

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa má v pondelok (4. 5.) stretnúť v arménskom Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva (EPC) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas sobotného telefonátu. Navzájom sa majú navštíviť aj v hlavných mestách oboch krajín. Premiér o tom informuje na sociálnej sieti.
„Dohodli sme sa, že sa krátko stretneme v pondelok v Jerevane na samite EPC a že budeme pokračovať vo formáte spoločných vlád, zároveň sa vzájomne navštívime v hlavných mestách našich krajín,“ konštatuje Fico.
Slovensku podporuje vstup Ukrajiny do EÚ
Napriek tomu, že na niektoré témy majú podľa neho obe krajiny rozdielne názory, majú spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou. „Potvrdil som, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ, pretože Slovensko si želá, aby Ukrajina ako náš sused bola stabilná a demokratická krajina,“ podotýka Fico.
Počas telefonátu tiež zdôraznil, že žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany.
Nahlásiť chybu v článku