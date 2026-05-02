„Posledný raj na zemi.“ Je tu 1500 ostrovov a čudesné tvory, aké inde nenájdete

Reč je o súostroví Raja Ampat. Nájdete ho v Indonézii, disponuje počtom viac ako 1500 ostrovov a patrí medzi biologicky najbohatšie morské ekosystémy na planéte.
Jeho vody obývajú tisíce druhov rýb, mäkkýšov a koralov, pričom mnohé z nich sa nevyskytujú nikde inde na svete.
Práve vďaka takmer nulovej intenzívnej ľudskej činnosti si zachovalo svoju výnimočnú, takmer nedotknutú podobu.
Čudesné tvory pod morskou hladinou
Ako píše IFL Science, súostrovie Raja Ampat sa nachádza v oblasti známej ako Coral Triangle na západe Tichého oceánu. Miestne koralové útesy patria medzi najzdravšie na svete a predstavujú útočisko pre jedinečné formy života.
Jedným z príkladov je aj nezvyčajný „kráčajúci“ žralok Hemiscyllium freycineti.
Tento „ufón“ vyvolal senzáciu v roku 2020. Kamera zachytila, ako sa pohybuje po morskom dne pomocou prsných a panvových plutiev. Vedci ho následne opísali ako nový druh a zaradili ho medzi tzv. kráčajúce žraloky, ktorých je dnes známych iba deväť.
Súostrovie však ukrýva aj ďalšie pozoruhodné tvory. K unikátom nepochybne patrí výskyt mánt druhu Mobula birostris a Mobula alfredi s vysokým podielom melanizmu. Ide o formu hyperpigmentácie, ktorá spôsobuje jednotné tmavé sfarbenie tela.
Biodiverzita Raja Ampat sa nekončí pod hladinou. Región je známy aj výpravami za dávno stratenými rastlinnými druhmi. Počas jednej z expedícií vedci vystúpili na vrchol hory Nok na ostrove Waigeo, štvrtom najväčšom z hlavných ostrovov.
Výsledok stál za to – podarilo sa im znovuobjaviť vzácnu orchideu Dendrobium azureum. Okrem toho narazili aj na úplne nový druh s výrazne červeným kvetom, ktorý dostal názov Dendrobium lancilabium.
