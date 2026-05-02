„Posledný raj na zemi.“ Je tu 1500 ostrovov a čudesné tvory, aké inde nenájdete

raja ampat

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Počuli ste už o mieste, ktoré si pre svoju odľahlosť, biodiverzitu a minimálny zásah človeka vyslúžilo prezývku „posledný raj na zemi“?

Reč je o súostroví Raja Ampat. Nájdete ho v Indonézii, disponuje počtom viac ako 1500 ostrovov a patrí medzi biologicky najbohatšie morské ekosystémy na planéte.

Jeho vody obývajú tisíce druhov rýb, mäkkýšov a koralov, pričom mnohé z nich sa nevyskytujú nikde inde na svete.

Práve vďaka takmer nulovej intenzívnej ľudskej činnosti si zachovalo svoju výnimočnú, takmer nedotknutú podobu.

Čudesné tvory pod morskou hladinou

Ako píše IFL Science, súostrovie Raja Ampat sa nachádza v oblasti známej ako Coral Triangle na západe Tichého oceánu. Miestne koralové útesy patria medzi najzdravšie na svete a predstavujú útočisko pre jedinečné formy života.

Jedným z príkladov je aj nezvyčajný „kráčajúci“ žralok Hemiscyllium freycineti.

Tento „ufón“ vyvolal senzáciu v roku 2020. Kamera zachytila, ako sa pohybuje po morskom dne pomocou prsných a panvových plutiev. Vedci ho následne opísali ako nový druh a zaradili ho medzi tzv. kráčajúce žraloky, ktorých je dnes známych iba deväť.

Súostrovie však ukrýva aj ďalšie pozoruhodné tvory. K unikátom nepochybne patrí výskyt mánt druhu Mobula birostris a Mobula alfredi s vysokým podielom melanizmu. Ide o formu hyperpigmentácie, ktorá spôsobuje jednotné tmavé sfarbenie tela.

Biodiverzita Raja Ampat sa nekončí pod hladinou. Región je známy aj výpravami za dávno stratenými rastlinnými druhmi. Počas jednej z expedícií vedci vystúpili na vrchol hory Nok na ostrove Waigeo, štvrtom najväčšom z hlavných ostrovov.

Výsledok stál za to – podarilo sa im znovuobjaviť vzácnu orchideu Dendrobium azureum. Okrem toho narazili aj na úplne nový druh s výrazne červeným kvetom, ktorý dostal názov Dendrobium lancilabium.

Odporúčané články
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?

