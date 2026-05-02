Veľryba počas záchrany spievala: Vráskavec Timmy je konečne voľný, niektorí však majú pochybnosti

Roland Brožkovič
TASR
Podľa niektorých odborníkov je otázne, či vráskavec prežije.

Samec vráskavca obrovského prezývaný Timmy, ktorý na týždne uviazol pri nemeckom pobreží, vplával do Severného mora. V sobotu o tom informoval súkromný záchranný tím a spravodajský web News5, ktorý v priamom prenose vysielal závery z dronu na veľrybu plávajúcu vo vode – nebolo však možné potvrdiť, či ide o vypustené zviera, informovala agentúra DPA.

Špeciálny čln s veľrybou, ktorá sa v uplynulých týždňoch viackrát objavila a uviazla pri nemeckom pobreží Baltského mora, sa v piatok po niekoľkodňovej plavbe takmer dostal do Severného mora, no približne 20 kilometrov od najsevernejšieho bodu Dánska sa otočil späť pre silné vlnobitie.

Dlhé hodiny nevyplával

V pokojnejšej vode v Baltskom mori bolo v piatok popoludní odstránené oplotenie na zadnej strane plavidla, aby Timmy mohol vyplávať na voľné more. Veľryba to však dlhé hodiny neurobila. Pred vypustením mal byť na zviera pripevnený GPS vysielač, ktorý by umožňoval sledovanie jeho pohybu. Nie je však jasné, či sa to podarilo a či zariadenie prenáša údaje, dodala DPA.

Ak aj vysielač je v prevádzke, dáta o Timmyho pohybe nebudú verejne dostupné – majú k nim prístup iba členovia iniciatívy, ktorá sa zasadila za jeho záchranu, a ministerstvo životného prostredia nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko.

Približne štyri- až šesťročný samec bol prvýkrát spozorovaný v Baltskom mori začiatkom marca. Počas približne 60 dní sa väčšinu času zdržiaval v plytkých vodách. Do spomínaného člna bol naložený pri ostrove Poel a následne ho prepravili smerom k Severnému moru.

Je veľmi oslabený

Na operácii, ktorá mala Timmymu pomôcť dostať sa na hlbočinu a otvorené more, sa podieľala aj súkromná iniciatíva financovaná dvomi nemeckými podnikateľmi. Priebeh záchranných prác sprevádzali spory medzi organizátormi a odborníkmi, ktorí do operácie neboli prizvaní.

Odborníci upozorňujú, že vypustením Timmyho sa kríza nekončí. Podľa morského biológa Fabiana Rittera je otázne, či je veľryba ešte schopná normálne plávať a loviť potravu – v jej papuli sa našli zvyšky rybárskych sietí. Podľa odborníkov je Timmy veľmi oslabený.

Organizácia Whale and Dolphin Conservation uviedla, že o skutočnej záchrane bude možné hovoriť až vtedy, keď sa živočích vráti do severného Atlantiku, prežije dlhodobo, vráti sa k svojmu pôvodnému zdravotnému stavu a začne opäť prirodzene migrovať a prijímať potravu.

Veľryba Timmy bola prvýkrát spozorovaná začiatkom marca v prístave Wismar. Neskôr sa pohybovala v oblasti Timmendorfer Strand a Wismarského zálivu, kde opakovane uviazla v plytkých vodách. Napriek viacerým pokusom o navedenie späť do hlbších vôd sa opakovane vracala do plytkých oblastí.

Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?

