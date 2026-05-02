Poplach v krajine EÚ a NATO: Na územie prenikol ruský dron a narazil do budovy. Vzlietnuť museli stíhačky

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Protivzdušná obrana následne okolo 02:00 h vyslala do vzduchu dve stíhačky F-16.

Vzdušný priestor Rumunska v noci na sobotu opäť narušil ruský dron, ktorý bol súčasťou roja vyslaného do útoku na ukrajinský prístav Izmajil ležiaci na druhom brehu Dunaja pri hraniciach medzi Rumunskom a Ukrajinou. S odvolaním sa na vyhlásenie rumunského ministerstva obrany o tom informoval spravodajský web denníka Le Monde, píše TASR.

Podľa rumunského ministerstva jeho radary zaznamenali skupinu približne 20 ruských dronov smerujúcich k Izmajilu. Rumunská protivzdušná obrana následne okolo 02:00 h vyslala do vzduchu dve stíhačky F-16 a v regióne bol vyhlásený letecký poplach.

Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Rumunsko opakovane zažilo narušenie svojho vzdušného priestoru i dopad zvyškov dronov na svojom území. Incident z minulej soboty (25. apríla) bol vôbec prvý, keď dron spôsobil na rumunskom území aj materiálne škody.

Dron poškodil sklad

Pri ruských útokoch v prístave Izmajil bol v noci na sobotu poškodený sklad a ďalšie objekty, informoval veliteľ regionálnej vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Požiare, ktoré po dronovom útoku vypukli, sa podarilo uhasiť. Incident si nevyžiadal obete ani zranených.

Prístavná infraštruktúra v tejto oblasti je častým cieľom ruských útokov. Izmajil je riečno-morský prístav na Dunaji na juhozápade Ukrajiny na hranici s Rumunskom. Po zablokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov Ruskom v roku 2022 sa dunajské prístavy – najmä Izmajil – stali prakticky jedinou vodnou cestou pre ukrajinský dovoz a vývoz. Po zrušení blokády prístavov v roku 2023 význam Dunaja síce klesol, Ukrajina však cez tamojšie terminály stále prepravuje lodné zásielky munície a paliva.

Medzičasom generálny štáb ukrajinskej armády informoval, že ruská armáda v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 163 dronmi, z ktorých 142 bolo zostrelených alebo potlačených nástrojmi elektronického boja. Ruské ministerstvo obrany vo svojej zvodke uviedlo, že v noci na sobotu bolo nad ruskými regiónmi, ako aj nad Azovským a Čiernym morom zostrelených 215 ukrajinských dronov.

Tragédia na obľúbenej atrakcii: Ženu privalila najväčšia horehronská hojdačka, zasahovali leteckí záchranári

