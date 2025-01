Úžasná správa pre fanúšikov seriálu Squid Game: Tretia séria príde ešte tento rok, Netflix oznámil dátum premiéry

Seriál Squid Game je aktuáknym fenoménom, ktorý opantal fanúšikov po celom svete. Hoci premiéra očakávanej druhej série prišla len na konci minulého roka, tretia príde skôr, než si všetci mysleli.

Streamovací gigant Netflix dnes oficiálne prezradil dátum začiatku tretej série, ktorá príde už o pár mesiacov, 27. júna 2025. Tretia séria uzavrie hlavnú dejovú líniu, píše ScreenRant. Druhá séria mala pritom premiéru len nedávno, 26. decembra 2024. Na ČSFD jej svieti pomerne vysokých 73 %, čo naznačuje, že diváci sú viac než spokojní. Je to síce o niečo menej než pri prvej, no stále je to vysoké číslo.

Juhokórejský fenomén

Squid Game, juhokórejský seriál, ktorý mal byť pôvodne filmom, sa zameriava na skupinu finančne zúfalých ľudí, ktorí sa zúčastnia tajomnej a smrtonosnej hry, aby vyhrali obrovskú peňažnú odmenu. Hráči, medzi ktorými sú ľudia z rôznych spoločenských vrstiev, musia prejsť sériou detských hier, ktoré však majú brutálne následky — každý, kto prepadne, zaplatí svojím životom.

Seriál sa zaoberá nielen napätím a brutalitou hier, ale aj hlbšími sociálnymi a psychologickými témami ako sú chudoba, morálka, ľudská túžba po prežití, a otázkami o spravodlivosti a vykúpení.