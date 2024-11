Katka je sprievodkyňou v Riu: Minimálna mzda je asi 250 eur, mesto je viac nebezpečné pre domácich než turistov

Rio je pre mnohých z vás možno len vzdialenou destináciou, ktorú poznáte z televízie či internetu. Iste ste však už počuli o monumentálnej soche Ježiša alebo o populárnom karnevale. Pre Katku je ale Rio domovom už 12 rokov. Turistom, ktorí sa sem odvážia prísť, ukazuje zákutia krajiny, ktorá svojou krásou vyráža dych.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prečo vaše kroky smerovali práve do Ria de Janeiro? Ako ste sa sem dostali, a prečo ste sa rozhodli ostať?

Skôr, ako som prišla do Ria de Janeiro, som bývala a pracovala v Írsku, vo Švajčiarsku, v Taliansku a na Slovensku. Všetky moje cesty boli vždy spojené s mojou vierou v Boha. Cesty a krajiny som si nevyberala podľa toho, či sú ekonomicky bohaté, ani som neodchádzala do zahraničia za prácou. Boli to okolnosti, situácie a ľudia, ktorých, ako ja tvrdím, Boh posielal, aby mi ukázal cestu a smer, ktorým chce, aby som v živote šla.

Moja prvá cesta do zahraničia začala dovolenkou v Taliansku, keď som mala 18 rokov. O rok neskôr som tam už pracovala. Nasledovalo Švajčiarsko, Írsko a nakoniec Brazília. Práve s Riom sa najviac identifikujem a žijem tu už šťastných 12 rokov. Rio de Janeiro je výnimočné, a tak ako ma ono prijalo, i ja som si ho vybrala za svoj druhý domov.

A prečo práve Rio? Každý z nás má svoju povahu a každému vyhovuje niečo iné. Napríklad, ja mám rada teplé kraje, spontánnych ľudí, život pri mori atď. Rio je jedinečné. Má užasnú atmosféru, kontrast bohatstva a chudoby. Je veselé, živé, farebné a krásne, tak ako jeho obyvatelia. Veľmi dobre sa tu žije i napriek kriminalite, ktorá je v Riu prítomná. Rio má jednoducho šarm, ktorý vás dostane.

Ako sa z vás stala sprievodkyňa po Riu?

Podnet, prečo som začala študovať za turistickú sprievodkyňu, siaha ešte do čias, keď som pracovala v Írsku. Spoznala som jedného Brazílčana, ktorý sa ma opýtal, či by som nechcela ísť preňho pracovať do Ria, a to práve v oblasti turizmu. Nevedela som si to veľmi predstaviť, ale nedokázala som na to prestať myslieť.

Rok nato som prišla do Ria a začala študovať za sprievodkyňu – regionálnu, ale aj národnú. Mám licenciu na sprevádzanie v celej Južnej Amerike. Aj keď začiatky neboli ľahké, v turizme som sa našla, objavila som v sebe nové talenty a kvality, o ktorých som ani sama netušila. Turizmus mi zdvihol latku, otvoril mi horizont a učinil ma samostatnou, nehovoriac o tom, že vďaka nemu mám kontakt so Slovákmi, teda môžem cítiť kus domova.

Veru, musím povedať, že často je ťažké lúčiť sa na letisku, ale o to krajšie je objavovať Brazíliu spolu s turistami. Môcť sprevádzať ľudí a vedieť, že som im splnila sen, alebo pomôcť prežiť krásnu dovolenku, je na jednej strane zodpovednosť, na druhej strane zadosťučinenie a pocit užitočnosti. Byť sprievodkyňou je náročné, ale zato krásne povolanie. Dnes pracujem pre seba, alebo spolupracujem s cestovnými kanceláriami. V roku 2017 som si založila cestovnú agentúru.

Aké sú životné náklady v Riu, napríklad na bývanie či bežný nákup potravín? Aký je pomer priemerného zárobku a mesačných výdavkov?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného