Návod pre rodičov: Psychologička Natália radí, ako zvládnuť Vianoce, keď neprebiehajú podľa detských predstáv

Foto: Profimedia / Natália Zajacová

Dana Kleinová
Vianoce
Psychologička upozorňuje, že deti nie sú nevďačné, ale prevažne sa jedná o frustráciu, s ktorou si ešte nevedia bez pomoci poradiť.

Vianoce nie vždy prebiehajú podľa predstáv. Či už sú to plány rodičov alebo očakávania detí, nie je nič neobvyklé, že niečo jednoducho nevyjde. Ale to je úplne v poriadku. Dokonalosť sa preceňuje a dôležité je, že je rodina na sviatky spolu. Každý problém sa totiž dá zvládnuť, ak viete, ako na to. 

Detská psychologička Mgr. Natália Zajacová z detskapsychologicka.eu, ktorú nájdete aj na Instagrame, nám poskytla rozhovor k téme nepodarených Vianoc z pohľadu detí a poradila, ako zvládnuť prípadné porovnávanie či nenaplnené očakávania.

Viac z témy Vianoce:
1.
Chce vyvolať hádku: Máme pre vás bojový plán na Vianoce. Takto si poradíte s nepríjemným členom rodiny
2.
Vianoce, aké by ste nečakali: Kedysi to bol hlučný a divoký sviatok, o detskom čare nemohla byť ani reč
3.
Manžel už roky dostáva od klientky fľašu „žltej veci“, priznala žena. Netušia, čo to je a ľudí to naštvalo
Zobraziť všetky články (37)

Ako zvládnuť detské emócie, keď Vianoce neprebiehajú podľa predstáv dieťaťa?

Pre deti sú Vianoce emočne veľmi silné obdobie. Ich predstavy sú často magické a vývinovo ešte nepočítajú s realitou tzv. obmedzení, alebo nenaplnených očakávaní. Tým myslím, keď sa realita nezhodne s očakávaním. Dospelí to často vnímajú spôsobom, že dieťa je nevďačné, ale prevažne ide o frustráciu, s ktorou si ešte nevie dieťa poradiť.

Keď sa však nato pozrieme z pohľadu vývinovej psychológie, tak je to úplne prirodzené. Schopnosť regulovať emócie sa vyvíja postupne a malé deti si ju „požičiavajú“ od rodiča – nazývame to koregulácia. To znamená, že rodič svojím pokojom a porozumením dočasne reguluje emócie dieťaťa, kým si dieťa postupne neosvojí vlastnú sebareguláciu. Napríklad pomáha, keď rodič emóciu najprv pomenuje a unesie: „Vidím, že si sklamaný. Čakal si, že dostaneš, čo si si želal.“

Tým dieťa učíme, že emócie sú zvládnuteľné a že vo vzťahu na ne nie je samo. Nejde o to emóciu rýchlo „opraviť“, ale byť pri nej. Práve v takýchto momentoch sa buduje vnútorná odolnosť dieťaťa.

Ako reagovať, keď dieťa porovnáva svoje darčeky s inými deťmi?

Porovnávanie je vývinovo prirodzenou súčasťou detí. Deti si prostredníctvom porovnávania overujú svoju hodnotu a miesto vo vzťahoch. Keď dieťa povie: „On má viac darčekov ako ja,“ často tým nehovorí priamo o množstve darčekov, ale o potrebe byť videné.

Namiesto vysvetľovania či bagatelizovania je užitočné reagovať na emočné posolstvo: „Zdá sa mi, že ťa to trošku mrzí.” Dieťa v tej chvíli nepotrebuje porovnanie vyvrátiť, ale zažiť istotu vzťahu. Práve bezpečná vzťahová väzba je to, čo dlhodobo chráni dieťa pred pocitmi menejcennosti.

Foto: Pexels

Ako reagovať, keď dieťa otvorene povie, že sa mu darček nepáči?

Pre dospelých je to často zraňujúce, ale z pohľadu dieťaťa ide o autentickú emočnú reakciu, nie o úmysel ublížiť. Deti ešte len dozrievajú v schopnosti spájať úprimnosť so sociálnou ohľaduplnosťou. Ak reagujeme trestom alebo hanbou, dieťa sa naučí, že niektoré emócie sú „zakázané“ alebo “negatívne”. Oveľa užitočnejšie je oddeliť emóciu od správania: Ajaj, niekto je tu sklamaný.”  Zároveň sa môžeme porozprávať s dieťaťom o tom, ako to povedať citlivejšie. Takto podporíme emocionálnu zrelosť, a nielen poslušnosť zo strachu.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pravdepodobne ste túto vykrajovačku na medovníky používali celý život nesprávne. Jej tvar pobláznil internet

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac