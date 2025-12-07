Pravdepodobne ste túto vykrajovačku na medovníky používali celý život nesprávne. Jej tvar pobláznil internet

Vianočné pečenie je už v niektorých domácnostiach v plnom prúde. Šikovné gazdinky začínajú s prípravou ciest, ktoré sa len tak ľahko nepokazia a ktorých výsledky vydržia až do Vianoc. Napríklad s takými vanilkovými rožkami, lineckými koláčikmi či medovníkmi, ktoré nesmú chýbať na žiadnom sviatočnom stole.
V českej verejnej facebookovej skupine si ženy väčšinou vymieňajú recepty na tradičné vianočné pečivo. Nájdete tam však aj tipy a triky a ak sa vám náhodou niečo nepodarí, dokonca vám rady týchto žien môžu pomôcť vaše zdanlivé nepodarky zachrániť, či už ide o problém s vyklápaním z formičiek alebo nestuhnutý krém. Nedávno sa však ukázalo, že ani tieto šikovné gazdinky nie sú neomylné, keďže množstvo z nich nesprávne používalo vykrajovačku, o ktorej by ste si mohli povedať, že je na prvý pohľad jasné, čo je zač.
Nie je to hus ani labuť
Autorka fotografie sa v príspevku pýtala, či jej ženy nevedia poradiť, čo je táto formička zač. Ako sama priznala, už bola „v koncoch“ a hoci sa na to snažila prísť sama, bezúspešne. Na jej otázku jej nakoniec ochotne odpovedali stovky ľudí, pričom sa ukázalo, že niektorí vďaka nej zistili, že celý život používali túto formičku nesprávne.
„Ja som si myslela skôr, že je to labuťka a vôbec mi to neprišlo čudné,“ priznala komentujúca, ktorej výtvor môžete vidieť na fotke vedľa pôvodnej formičky. Nebola pritom jediná, kto v tomto tvare videl okrídlenú zver. „Bože, tak vy ste mi tu dnes otvorili novú časť vesmíru. Roky túto kačku s krkom dozadu nepoužívam, lebo si hovorím, že tento tvar robil nejaký hlupák,“ oznámila pobavene iná žena.
Ako sa ukázalo, vykrajovačka je na fotke zachytená v správnej polohe a vôbec ju netreba otáčať, aby ste prišli na to, aký tvar predstavuje. Ide totiž o klasické srdiečko, ktoré má na boku medzeru, aby sa po upečení dalo zachytiť na pohár a vy ste si ho tak mohli vychutnať, napríklad k šálke kávy alebo k horúcej čokoláde, ako sa na zimné počasie patrí.
Vo finálnom výsledku to môže vyzerať napríklad takto:
