NATO plánuje spustiť Arktickú stráž: Chce oslabiť argumenty Spojených štátov

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Čo všetko bude zahŕňať?

Severoatlantická aliancia (NATO) by mohla v najbližších dňoch spustiť misiu s názvom Arktická stráž (Arctic Sentry). Jej cieľom bude posilniť monitorovanie a vojenské kapacity v arktickom regióne, ako aj oslabiť argumenty Spojených štátov, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená. Pre agentúru Reuters to uviedlo päť zdrojov oboznámených s rokovaniami, informuje TASR.

O začatí misie by mohli rozhodnúť ministri obrany členských krajín NATO už počas tohtotýždňového zasadnutia v Bruseli. Podľa diplomatov by Arktická stráž mohla zahŕňať vojenské cvičenia, posilnený dohľad, ako aj nasadenie ďalších lodí a leteckých prostriedkov vrátane dronov. Misia sa však pravdepodobne zameria skôr na efektívnejšie využívanie existujúcich kapacít NATO v regióne než na výrazné posilňovanie vojenských síl, uviedli zdroje.

Foto: SITA

NATO minulý týždeň potvrdilo, že začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose. Tieto rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska.

