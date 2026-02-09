Európska krajina sa pripravuje na najhoršie: Chce vybudovať ozbrojené sily s 500 000 ľuďmi

Poľsko chce vybudovať ozbrojené sily s potenciálom 500 000 ľudí, pričom kľúčovú úlohu v tomto cieli majú zohrávať záložníci vrátane nových takzvaných záloh vysokej pripravenosti. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondelok oznámil, že rok 2026 bude rokom rezervistov a zásadných zmien v systéme ich výcviku a fungovania, informuje varšavský spravodajca TASR.
Minister uviedol, že základom budovania rezerv zostáva program dobrovoľných cvičení. Do jeho pilotnej fázy sa od novembra 2025 prihlásilo viac ako 18 000 ľudí a výcvik absolvovalo približne 16 000 účastníkov. „Bezpečnosť sa začína každým z nás. Mier nie je daný raz a navždy a potrebuje silu, aby sa dokázal brániť,“ vyhlásil Kosiniak-Kamysz. Podľa neho ide nielen o silu armády a spojencov, ale aj o odolnú a uvedomelú spoločnosť.
Rezort obrany zaznamenal, že približne štvrtina absolventov výcviku má záujem pokračovať v ďalších formách služby, najmä v domobrane. To je podľa ministra dôležité najmä v čase nepriaznivého demografického vývoja.
Za účasť bude vyplácané štipendium
Kľúčovým projektom je tzv. Armia 500, ktorá počíta s aktívnou a pasívnou rezervou aj rezervou vysokej pripravenosti. Nový systém má vytvoriť zálohy vysokej a stálej pripravenosti, pričom tieto jednotky majú byť schopné nasadenia do piatich až siedmich dní. „Tieto jednotky musia byť pripravené bojovať okamžite, takzvane ready to fight tonight (pripravené bojovať už dnes večer),“ uviedol náčelník generálneho štábu Wieslaw Kukula.
Zmeny sa dotknú aj samotného výcviku rezervistov. Počíta sa s minimálne ôsmimi dňami výcviku ročne, jasnými štandardmi pripravenosti, možnosťou výberu termínov a finančným ohodnotením účasti. Podľa Kukulu má byť systém flexibilnejší a viac orientovaný na rozvoj schopností a kariéry v zálohách. Záložníci budú prepojení s konkrétnymi jednotkami profesionálnej armády.
Súčasťou reformy má byť aj obnova poddôstojníckych škôl na civilných vysokých školách. Pilotný projekt má odštartovať v akademickom roku 2026/2027 a za účasť v študentských légiách bude vyplácané štipendium 1 000 zlotých (cca 237 eur) mesačne v prípade, že sa účastníci zaviažu slúžiť v rezervách.
