Zelenskyj bije na poplach: Ukrajinská rozviedka vraj získala tajné dokumenty, týkajú sa nových ruských útokov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko sa chystá na Ukrajine zaútočiť na miesta, kde sa prijímajú kľúčové rozhodnutia o riadení štátu alebo armády, informoval v piatok na svojom webe francúzsky denník Le Monde, píše TASR.
Prezident informoval, že ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) získala dokumenty, z ktorých vyplýva, že Moskva pripravuje nové raketové a dronové útoky proti Ukrajine. Ich cieľom majú byť najmä tzv. centrá rozhodovania.
„Medzi cieľmi je približne 20 politických centier, ako aj vojenské zariadenia,“ napísal Zelenskyj v príspevku na platforme Telegram po stretnutí s predstaviteľmi generálneho štábu ozbrojených síl, vojenskej rozviedky, zahraničnej rozviedky a Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU).
Súčasťou správy sú aj satelitné snímky
Zelenského správa je na Telegrame doplnená o satelitné snímky, ktoré ukrajinské spravodajské služby získali z ruských vojenských zdrojov. Podľa denníka Ukrajinska pravda obsahujú súradnice a údaje o viacerých lokalitách – okrem iného o prezidentskej kancelárii, jeho rezidencii a chránených podzemných zariadeniach v centre Kyjeva. Snímky sú podľa denníka datované 6. májom.
V súvislosti so Zelenského tvrdeniami predseda výboru Štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti a líder ruských nacionalistov Leonid Sluckij vyhlásil, že ukrajinský prezident sa takto snaží odvrátiť pozornosť od korupčného škandálu, v ktorom figuruje aj bývalý šéf jeho kancelárie Andrij Jermak. Sluckij podľa agentúry TASS zároveň varoval, že Zelenskyj sa môže snažiť aj vytvoriť pôdu pre ďalšiu „teroristickú provokáciu, možno nielen proti Rusku“.
