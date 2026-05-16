Zelenskyj bije na poplach: Ukrajinská rozviedka vraj získala tajné dokumenty, týkajú sa nových ruských útokov

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj zverejnil vážne tvrdenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko sa chystá na Ukrajine zaútočiť na miesta, kde sa prijímajú kľúčové rozhodnutia o riadení štátu alebo armády, informoval v piatok na svojom webe francúzsky denník Le Monde, píše TASR.

Prezident informoval, že ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) získala dokumenty, z ktorých vyplýva, že Moskva pripravuje nové raketové a dronové útoky proti Ukrajine. Ich cieľom majú byť najmä tzv. centrá rozhodovania.

„Medzi cieľmi je približne 20 politických centier, ako aj vojenské zariadenia,“ napísal Zelenskyj v príspevku na platforme Telegram po stretnutí s predstaviteľmi generálneho štábu ozbrojených síl, vojenskej rozviedky, zahraničnej rozviedky a Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU).

Zelenského správa je na Telegrame doplnená o satelitné snímky, ktoré ukrajinské spravodajské služby získali z ruských vojenských zdrojov. Podľa denníka Ukrajinska pravda obsahujú súradnice a údaje o viacerých lokalitách – okrem iného o prezidentskej kancelárii, jeho rezidencii a chránených podzemných zariadeniach v centre Kyjeva. Snímky sú podľa denníka datované 6. májom.

V súvislosti so Zelenského tvrdeniami predseda výboru Štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti a líder ruských nacionalistov Leonid Sluckij vyhlásil, že ukrajinský prezident sa takto snaží odvrátiť pozornosť od korupčného škandálu, v ktorom figuruje aj bývalý šéf jeho kancelárie Andrij Jermak. Sluckij podľa agentúry TASS zároveň varoval, že Zelenskyj sa môže snažiť aj vytvoriť pôdu pre ďalšiu „teroristickú provokáciu, možno nielen proti Rusku“.

Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať

