4 signály, že nosíte nesprávnu veľkosť podprsenky: Expertka varuje pred odreninami a vyrážkami

Výber oblečenia je o čosi jednoduchší, ako keď vyberáte spodnú bielizeň. Nevyberáte si totiž len z veľkostí ako S, M alebo L, ale musíte poznať obvod svojho hrudníka, pozíciu pŕs a ďalšie parametre, ktoré sú dôležité na to, aby ste sa celý deň necítili ako v kazajke. Nájsť správnu veľkosť a strih podprsenky však môže byť niekedy viac než náročné.
Pravdepodobne ste už počuli, že väčšina žien nosí nesprávnu veľkosť – ale skontrolovali ste niekedy, či medzi ne patríte aj vy? Podľa odborníčky existujú štyri jasné signály, ktoré vám naznačia, že je čas premerať sa a pozrieť sa na svoju podprsenku kritickým okom. Ako zachytil portál The Sun, expertka zároveň vysvetlila, ako môže nesprávne sediaca podprsenka spôsobiť bolestivé vyrážky.
Profesionálna poradkyňa v oblasti spodnej bielizne Mari Thomas-Welland sa na TikToku podelila o tipy, na čo sa pri nákupe zamerať. „Mnoho z nás má podozrenie, že nosí zlú veľkosť, ale nie sú si tým stopercentne isté,“ povedala vo videu.
Signály, že nosíte nesprávnu veľkosť podprsenky
Zapínanie sa vyhŕňa nahor: Jedným z hlavných znakov je, že sa vám zadná časť podprsenky posúva po chrbte hore. „Na konci dňa musíte ruku načiahnuť až do polovice chrbta, aby ste si podprsenku vôbec dokázali rozopnúť,“ opisuje expertka.
Neustále uťahovanie ramienok: Ak máte správnu veľkosť, nemali by ste mať potrebu ramienka tak často upravovať. „Robíte to preto, lebo vpredu necítite dostatočnú oporu a snažíte sa takto podprsenku spevniť,“ vysvetľuje Mari.
Kostice sa zarezávajú do pokožky: „Kostice alebo okraj košíka by sa nemali vôbec dotýkať prsného tkaniva. Majú ho len obklopovať. Ak sa vám košík zarezáva do prsníka, je to jasný znak nesprávnej veľkosti,“ varuje odborníčka.
Odreniny a podráždenie: Posledným, ale nemenej dôležitým znakom sú odreniny. Tie sa zvyčajne tvoria na spodnej časti prsníkov alebo po stranách blízko podpazušia. „K odieraniu dochádza vtedy, keď sa látka opakovane šúcha o pokožku – a to sa stáva práve vtedy, keď je vám podprsenka príliš veľká,“ vysvetlila Mari. Ukázala tak, že problémom nie je len to, keď je vám podprsenka príliš malá, no uškodiť vám môže aj vtedy, ak je čo i len o číslo väčšia.
