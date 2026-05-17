4 signály, že nosíte nesprávnu veľkosť podprsenky: Expertka varuje pred odreninami a vyrážkami

Reprofoto: TikTok (@mari_thomas_welland) / Pexels

Dana Kleinová
Problémy môže spôsobiť nielen príliš malá podprsenka, ale aj príliš veľká.

Výber oblečenia je o čosi jednoduchší, ako keď vyberáte spodnú bielizeň. Nevyberáte si totiž len z veľkostí ako S, M alebo L, ale musíte poznať obvod svojho hrudníka, pozíciu pŕs a ďalšie parametre, ktoré sú dôležité na to, aby ste sa celý deň necítili ako v kazajke. Nájsť správnu veľkosť a strih podprsenky však môže byť niekedy viac než náročné.

Pravdepodobne ste už počuli, že väčšina žien nosí nesprávnu veľkosť – ale skontrolovali ste niekedy, či medzi ne patríte aj vy? Podľa odborníčky existujú štyri jasné signály, ktoré vám naznačia, že je čas premerať sa a pozrieť sa na svoju podprsenku kritickým okom. Ako zachytil portál The Sun, expertka zároveň vysvetlila, ako môže nesprávne sediaca podprsenka spôsobiť bolestivé vyrážky.

Profesionálna poradkyňa v oblasti spodnej bielizne Mari Thomas-Welland sa na TikToku podelila o tipy, na čo sa pri nákupe zamerať. „Mnoho z nás má podozrenie, že nosí zlú veľkosť, ale nie sú si tým stopercentne isté,“ povedala vo videu.

@mari_thomas_welland Do these sound familiar to you? 😲 #BraSize #BraFitting #BraFit #BraTok #BraHelp ♬ original sound – Mari | Bra Fit Expert

Signály, že nosíte nesprávnu veľkosť podprsenky

Zapínanie sa vyhŕňa nahor: Jedným z hlavných znakov je, že sa vám zadná časť podprsenky posúva po chrbte hore. „Na konci dňa musíte ruku načiahnuť až do polovice chrbta, aby ste si podprsenku vôbec dokázali rozopnúť,“ opisuje expertka.

Foto: Pexels

Neustále uťahovanie ramienok: Ak máte správnu veľkosť, nemali by ste mať potrebu ramienka tak často upravovať. „Robíte to preto, lebo vpredu necítite dostatočnú oporu a snažíte sa takto podprsenku spevniť,“ vysvetľuje Mari.

Kostice sa zarezávajú do pokožky: „Kostice alebo okraj košíka by sa nemali vôbec dotýkať prsného tkaniva. Majú ho len obklopovať. Ak sa vám košík zarezáva do prsníka, je to jasný znak nesprávnej veľkosti,“ varuje odborníčka.

Odreniny a podráždenie: Posledným, ale nemenej dôležitým znakom sú odreniny. Tie sa zvyčajne tvoria na spodnej časti prsníkov alebo po stranách blízko podpazušia. „K odieraniu dochádza vtedy, keď sa látka opakovane šúcha o pokožku – a to sa stáva práve vtedy, keď je vám podprsenka príliš veľká,“ vysvetlila Mari. Ukázala tak, že problémom nie je len to, keď je vám podprsenka príliš malá, no uškodiť vám môže aj vtedy, ak je čo i len o číslo väčšia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Toto je nebezpečné.“ Vzhľad Demi Moore v Cannes vydesil fanúšikov, označili ju za „legendu Ozempicu“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac