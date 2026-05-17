Putin dostal od armády sľub, ktorý môže zmeniť celú vojnu. Plán zrejme siaha oveľa ďalej

Ruské vojenské velenie presvedčilo prezidenta Vladimira Putina, že ruské jednotky môžu do jesene obsadiť celý Donbas. S odvolaním sa na zdroje o tom informuje denník Financial Times.
Podľa FT o takýchto plánoch hovorili dvaja ľudia, ktorí sú v kontakte s Putinom, ďalšie dva zdroje oboznámené so situáciou a potvrdzuje ich údajne i hodnotenie ukrajinskej rozviedky. Po prípadnom postupe v Donbase chce Kremeľ podľa denníka zvýšiť tlak na rokovania a rozšíriť svoje územné požiadavky voči Ukrajine.
Dva zdroje zároveň uviedli, že Putin sa čoraz viac sústreďuje práve na obsadenie Donbasu, hoci v minulosti v súkromných rozhovoroch pripúšťal aj zmrazenie konfliktu na súčasnej línii frontu.
Putin odmieta kompromisy
Jeden z respondentov FT tvrdí, že Putina opakovane vyzýval, aby pristúpil na prímerie bez ďalších podmienok, no ruský prezident odmietol akýkoľvek kompromis.
Denník však zároveň upozorňuje, že výrazný prielom ruskej armády na fronte zostáva nepravdepodobný. Postup ruských síl sa podľa zdrojov citeľne spomalil a Ukrajina pokračuje v útokoch na logistiku a tylové zázemie protivníka.
Príslušník ukrajinských síl bezpilotných systémov Dmytro Puťata uviedol, že útoky na sklady, logistické trasy a rozmiestnenia ruských jednotiek spôsobujú vážne problémy pri rotácii vojakov a zásobovaní muníciou.
Chce hlbšie územie Ukrajiny?
Zdroje FT zároveň tvrdia, že strategické ambície Kremľa môžu siahať oveľa ďalej než len po Donbas. Konečným cieľom má byť získanie kontroly nad Ukrajinou pozdĺž rieky Dneper vrátane Kyjeva a Odesy.
„Hovoria mu (Putinovi), že Ukrajinci stále bojujú, ich front sa rozpadá a dochádzajú im ľudia,“ citoval denník jedného zo svojich respondentov.
Putin v uplynulých dňoch naznačil možné rozšírenie územných nárokov Ruska, keď hovoril o potrebe vytvoriť „bezpečnostnú zónu“ hlbšie na území Ukrajiny.
