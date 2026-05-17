Pesničková súťaž Eurovízia 2026 má nečakanú víťazku. Favoriti tentokrát neuspeli, výsledok prekvapil

Foto: TASR/AP

TASR
Tomáš Čapák
Bulharská speváčka Dara zvíťazila v pesničkovej súťaži Eurovízia.

Víťazkou 70. ročníka finále pesničkovej súťaže Eurovízia za rok 2026 sa stala bulharská speváčka Dara s piesňou „Bangaranga“. So ziskom 516 bodov vybojovala pre Bulharsko prvé víťazstvo v Eurovízii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Na druhom mieste skončil izraelský spevák Noam Bettan s piesňou „Michelle“ (343 bodov), a tretie miesto obsadila Rumunka Alexandra Căpitănescuová s piesňou „Choke Me“ (296 bodov).

Fínsko – jasný favorit v stávkových kanceláriách aj medzi fanúšikmi s piesňou „Liekinheitin“ huslistky Lindy Lampeniusovej a speváka Peta Parkkonena – skončilo na šiestom mieste s 279 bodmi.

Tento ročník bojkotovalo 5 krajín

Tieň na 70. ročník súťaže vrhlo napätie ohľadom účasti Izraela. Najväčšie hudobné podujatie na svete bojkotovalo päť členských krajín Európskej vysielacej únie (EBU), ktorá je hlavným organizátorom. Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island sa tak rozhodli na znak protestu proti účasti Izraela, ktorý vedie vojnu v Pásme Gazy ako odvetu za teroristický útok palestínskeho militantného hnutia Hamas z októbra 2023.

Niekoľko hodín pred začiatkom finále vyšlo do viedenských ulíc niekoľko tisíc ľudí, aby protestovali proti účasti Izraela. Propalestínsky protest tesne pred začiatkom finále viedol k rozsiahlej policajnej akcii, v rámci ktorej zatkli 14 osôb. Demonštranti obviňovali organizátorov Eurovízie z pokrytectva, keďže Izraelu povolili súťažiť, zatiaľ čo Rusko bolo v roku 2022 vylúčené kvôli invázii na Ukrajinu.

Napätá situácia

Vzhľadom na napätú situáciu boli v okolí podujatia sprísnené bezpečnostné opatrenia a polícia bola pripravená na ďalšie demonštrácie. Vstup na miesto podujatia ako aj do fanúšikovských zón a priestorov určených na oslavy po skončení súťaže, podliehal prísnym bezpečnostným kontrolám.

Rakúsko si zabezpečilo právo usporiadať súťaž po tom, ako kontratenor JJ vyhral vlaňajšiu súťaž v Bazileji vo Švajčiarsku so svojou operno-popovou baladou „Wasted Love“.

Eurovízia je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti v rámci krajín Európskej vysielacej siete. Každý spevák alebo skupina predvedie trojminútovú pieseň a o víťazovi rozhodnú hlasy národných porôt a divákov z celého sveta. Tohtoročné kolo sa konalo vo viedenskej Stadthalle. Bulharsko má ako víťaz tohto ročníka právo organizovať ten budúci.

