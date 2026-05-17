WHO vyhlásila medzinárodnú núdzovú situáciu: Epidémia eboly si vyžiadala už desiatky obetí

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila medzinárodnú núdzovú situáciu po vypuknutí epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike, kde ochoreniu podľahlo už viac než 80 ľudí. Úrady zároveň upozorňujú, že proti aktuálnemu kmeňu vírusu neexistuje vakcína.
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC Africa) v sobotu oznámilo, že eviduje 88 úmrtí a 336 podozrivých prípadov vysoko nákazlivej hemoragickej horúčky.
WHO v nedeľu uviedla, že epidémia spôsobená kmeňom Bundibugyo predstavuje „mimoriadnu udalosť v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu“, čo je druhý najvyšší stupeň varovania podľa medzinárodných zdravotných predpisov.
Nemajú vakcínu ani špecifickú liečbu
„Kmeň Bundibugyo nemá vakcínu ani špecifickú liečbu,“ vyhlásil minister zdravotníctva v Konžskej DR Samuel-Roger Kamba. „Tento kmeň má veľmi vysokú mieru úmrtnosti, ktorá môže dosiahnuť až 50 percent.“
Lekári bez hraníc (MSF) oznámili, že pripravujú „rozsiahlu reakciu“ a rýchle šírenie epidémie označili za „mimoriadne znepokojujúce“. WHO zároveň upozornila, že skutočný rozsah nákazy nemusí byť známy.
„Počet prípadov a úmrtí, ktoré vidíme v takom krátkom čase, spolu so šírením do viacerých zdravotníckych zón a teraz aj za hranice, je mimoriadne znepokojujúci,“ uviedla koordinátorka núdzových programov MSF Trish Newportová.
Ohnisko nákazy
Ohnisko nákazy sa nachádza v provincii Ituri na severovýchode krajiny pri hraniciach s Ugandou a Južným Sudánom. Úrady potvrdili, že vírus sa už objavil aj v susednej Ugande, kde zomrel jeden konžský občan.
„Posledné dva týždne sledujeme, ako ľudia umierajú,“ povedal pre AFP miestny predstaviteľ občianskej spoločnosti Isaac Nyakulinda. „Nie je kam izolovať chorých. Umierajú doma a s ich telami potom manipulujú rodinní príslušníci.“
Ebola sa prenáša kontaktom s telesnými tekutinami nakazenej osoby a spôsobuje horúčky, krvácanie či zlyhanie orgánov. Od objavenia vírusu v 70. rokoch si epidémie v Afrike vyžiadali približne 15-tisíc obetí.
