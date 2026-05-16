Ľudia utekali v panike: Vodič vrazil autom do osôb na chodníku a následne vytiahol nôž, hlásia vážne zranenia

Nina Malovcová
TASR
Sedem ľudí utrpelo zranenia.

Vodič v sobotu zranil sedem ľudí v meste Modena na severe Talianska, keď autom vyšiel na chodník. Z vozidla následne vystúpil, pričom v rukách údajne držal nôž, uviedol tamojší starosta Massimo Mezzetti.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Podľa prvých svedectiev vodič vo veku okolo 30 rokov zrejme „cielene vyšiel na chodník, narazil do bicykla, a potom čelne vrazil do ženy, ktorá utrpela ťažké zranenia a má pomliaždené obe nohy“, povedal starosta pre miestne médiá a tlačovú agentúru ANSA.

Muža polícia zadržala

Polícia uviedla, že muža zadržala a že bezprostredne už nehrozí žiadne nebezpečenstvo, píše agentúra Reuters. „Bol videný s nožom v ruke, no nikoho nepobodal. Vyzerá to tak, že sa snažil niekoho zraziť,“ povedal starosta. Okolnosti incidentu sú stále nejasné, skonštatoval.

„Musíme pochopiť, prečo k tomuto činu došlo. Bola to však dramatická udalosť, som naozaj otrasený. Nech to už bolo čokoľvek, bolo to mimoriadne vážne. Ak sa však ukáže, že išlo o útok, bolo by to ešte vážnejšie,“ vyhlásil Mezzetti.

