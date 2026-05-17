Krádež, akú Bratislava ešte nezažila. Žena si z bufetu odniesla poriadne netradičnú vec, skončila v cele

Policajti zadržali v piatok (15. 5.) popoludní ženu, ktorá z bufetu športového areálu na Vápencovej ulici v Bratislave ukradla výčap v hodnote 2000 eur. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Zariadenie z miesta odtlačila, pričom na základe oznámenia ju spozorovala a obmedzila na osobnej slobode na Mlynskej ulici (spolu s výčapným zariadením) hliadka policajtov obvodného oddelenia Policajného zboru,“ priblížil Szeiff.
Ako doplnil, ženu policajti následne eskortovali na stanicu a po vykonaní potrebných úkonov ju umiestnili v cele policajného zaistenia.
Odporúčané články
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku