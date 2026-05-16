Piloti museli okamžite reagovať: Let sa zmenil na drámu, stroj so 130 ľuďmi skončil mimo pristávacej dráhy

Na letisku v chorvátskom Splite museli piloti tesne pred vzletom náhle prerušiť štart lietadla smerujúceho do Nemecka. Airbus A220-300 spoločnosti Croatia Airlines následne zišiel z dráhy. Na palube sa v tom čase nachádzalo 130 ľudí.
Na incident upozornil Denník N s odvolaním sa na agentúru čtk.
Prípad už vyšetrujú
Lietadlo malo namierené do Frankfurtu nad Mohanom, no posádka sa podľa prvých informácií rozhodla štart zastaviť z bezpečnostných dôvodov. Stroj ešte pred brzdením dosiahol rýchlosť približne 240 km/h.
🇭🇷 | Un avión de Croatia Airlines se salió de la pista tras abortar su despegue en el Aeropuerto de Split. Todos los pasajeros y tripulantes resultaron ilesos.pic.twitter.com/eUjWZDX5eV
— Informa Cosmos (@InformaCosmos) May 16, 2026
Letecká spoločnosť uviedla, že piloti reagovali podľa platných bezpečnostných postupov. Viac detailov chce zverejniť po technickej kontrole lietadla. Prípad už vyšetruje chorvátska Národná agentúra pre vyšetrovanie dopravných nehôd. Incident označila za vážnu nehodu, zároveň však potvrdila, že lietadlo utrpelo len menšie materiálne škody. Nikto z cestujúcich ani členov posádky sa nezranil.
Nahlásiť chybu v článku