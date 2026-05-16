Piloti museli okamžite reagovať: Let sa zmenil na drámu, stroj so 130 ľuďmi skončil mimo pristávacej dráhy

Nina Malovcová
V Chorvátsku došlo k vážnemu incidentu.

Na letisku v chorvátskom Splite museli piloti tesne pred vzletom náhle prerušiť štart lietadla smerujúceho do Nemecka. Airbus A220-300 spoločnosti Croatia Airlines následne zišiel z dráhy. Na palube sa v tom čase nachádzalo 130 ľudí.

Na incident upozornil Denník N s odvolaním sa na agentúru čtk.

Prípad už vyšetrujú

Lietadlo malo namierené do Frankfurtu nad Mohanom, no posádka sa podľa prvých informácií rozhodla štart zastaviť z bezpečnostných dôvodov. Stroj ešte pred brzdením dosiahol rýchlosť približne 240 km/h.

Letecká spoločnosť uviedla, že piloti reagovali podľa platných bezpečnostných postupov. Viac detailov chce zverejniť po technickej kontrole lietadla. Prípad už vyšetruje chorvátska Národná agentúra pre vyšetrovanie dopravných nehôd. Incident označila za vážnu nehodu, zároveň však potvrdila, že lietadlo utrpelo len menšie materiálne škody. Nikto z cestujúcich ani členov posádky sa nezranil.

Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

