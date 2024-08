Tiger na Horehroní a brutálne násilie: Videli sme najlepší slovenský film roka MIKI, ľudí dokonca pobavil

Ak ste sa v stredu okolo obeda spamätali a postihla vás silná túžba vydať sa večer do kina, kam konečne v predpremiére dorazil film MIKI, možno ste zostali v šoku. Lístky v obľúbenom multiplexe boli povypredávané od Košíc, cez Banskú Bystricu až po Dunajskú stredu, a tak sa mohlo stať, že vy a váš kamarát ste sedeli na opačných stranách sály. Aj to je dôkazom, že snímka z dielne režiséra Jakuba Kronera a scenáristu Mira Šifru vzbudila medzi Slovákmi záujem. A pravdepodobne aj vysoké očakávania. No ako ukazujú rôzne komentáre na internete, nie všetci sú z jej vzniku nadšení. Natrafili sme dokonca na názor, podľa ktorého je film „chorý“. No je viac než jasné, že autor tejto kritiky ho nevidel, pretože žiadnej glorifikácie Mikuláša Černáka sa báť netreba.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pomedzi prežúvanie popcornu sa počas premietania filmu v kinosále niekoľkokrát ozval smiech. Aj my sme sa pousmiali. To, čo sa na plátnach v niektorých momentoch odohrávalo, mohlo pôsobiť až bizarne, no je to verný obraz Slovenska.

Na začiatku snímky vyskočia titulky, ktoré uvádzajú, že je inšpirovaná skutočnými udalosťami. Práve tento fakt pravdepodobne zaplnil kiná a ťahá divácku pozornosť od začiatku do konca. Triller MIKI, o ktorom budete počuť aj ako o slovenskej gangsterke, je zasadený do prostredia Slovenska v 90. rokoch a ukazuje príbeh muža, ktorý sa vracia zo zahraničia do svojej rodnej dediny. Tento pôvodným povolaním šofér autobusu v sebe postupne objaví a aktivuje schopnosti na to, aby vybudoval jednu z najväčších a najobávanejších mafiánskych skupín v krajine, uvádza distribútor.

Úloha Mikiho pristála na plecia hercovi Milanovi Ondríkovi. S Mikulášom Černákom sa dokonca dvakrát stretol osobne a pre túto postavu nabral nejaké tie svaly, aby ju stvárnil autentickejšie. Nepochybne sa na neho v spojitosti s touto rolou znesie množstvo chvály. A oprávnene.

Úvod vo veľkom štýle

Hneď prvé sekundy snímky ukazujú, akým smerom sa bude MIKI vyberať. Vidíme v nich v podstate všetko — zábavu na slovenskú nôtu, odhalené ženské poprsie a v neposlednom rade sa nám odhalí charakter hlavného hrdinu, ktorý, ako rýchlo zisťujeme, vzbudzuje strach a rešpekt a dokáže sa poriadne násilne pomstiť, čo jeho kamarátov dobre pobaví.

Potom sa vraciame do Bavorska v roku 1991, kde Miki s bratom zisťujú, že ich otcovi sa zdravotne pohoršilo, no nestihnú sa domov vrátiť včas a rozlúčiť sa s ním. Jedine na pohrebe, ktorý nie je jediným, ktorý v tomto filme uvidíme.

Dvojaký život Mikiho

Pri oplakávaní dlho nezostávame a na scénu prichádza jedna drsná scéna za druhou. Akcia strieda akciu, a tak nie je priestor nudiť sa. V kontraste so vzostupom mafiánskeho bossa, alebo teda „Mikiho úspechoch v podnikaní“, ako sa tomu hovorilo, stál jeho vzťah s manželkou, ktorá túžila po dieťati a s veriacou mamou, ktorá viedla obyčajný dedinský život.

„Kiežby bol každý ako ty, Mikuláš, úspešný podnikateľ a nájde si čas, aby nás odviezol za Svätým otcom,“ hovorí Mikimu kňaz. Aj keď všetci v malej dedine pravdepodobne vedia, kde je pravda, zakrývajú si pred tým oči a Mikiho oslavujú. Na ďalšom z pohrebov Mikiho mama už len smutne prehlási, či aj za ním bude takto plakať. Na to tvrdo odpovedá — nikdy.

Farebné kostýmy na aerobik a drsní muži v čiernych oblekoch

Snímka Miki sa neodohráva len v Bratislave, ale keďže Černákovci pochádzali z Telgártu, zachytáva dedinské reálie, vďaka čomu môže byť mnohým Slovákom ešte bližšia. Okrem záberu na miestnu ikonickú železnicu je film situovaný napríklad aj do Brezna, klubu v Banskej Bystrici alebo do Vysokých Tatier.

Móda 90. rokov sa tu bije s drsným štýlom ústredných gangstrov a ľudová hudba s hitmi ako „Mr. Vain“ od skupiny Culture Beat. Kto si počas filmu aspoň raz nepoklepal nohou či hlavou do rytmu, podľa nás nehovorí pravdu.

Tiger symbol šľachetnosti

Jednou zo spomínaných priam bizarných scén tu už navždy zostane tá s tigrom, ktorého si Miki zadovážil. Aj keď mu mama hovorí, že na čo sú mu tigre, keď ani na klobásy nie sú dobré, pre neho je toto zviera symbolom šľachetnosti. Netreba sa preto obávať, že by snímka glorifikovala odsúdeného mafiánskeho bossa, práve naopak. Je k nemu nekompromisná a nebráni sa ho dostať do rôznych násilných scén.

Keď sa objavila správa o tom, že film MIKI bude rozdelený na dve časti, vyvolalo to v nás pochybnosti v rôznych smeroch. No konci tej prvej nás presvedčil o tom, že čakať na pokračovanie chceme a budeme mať vysoké očakávania, pretože nastavila latku poriadne vysoko. V závere sa opäť ocitáme na ďalšom pohrebe a Mikiho mame pri znechutenom pohľade na drsných mužov, s ktorými sa víta bozkami pred kostolom, nezostáva nič iné než hrozivo skonštatovať, či „toto“ sú jeho kamaráti. Ako keby doteraz svojho syna videla v úplne inom svetle.

Pokračovanie s názvom ČERNÁK má mať premiéru v januári 2025.