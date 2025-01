ČERNÁK je brutálny film, aký Slovensko ešte nemalo: Ľudia sa v kine smejú, no guča v hrdle vám ostane poriadne dlho (Recenzia)

Už o niekoľko hodín do slovenských kín nastúpi v premiére film ČERNÁK z dielne režiséra Jakuba Kronera. Nedočkavci si včera mohli snímku užiť v predpremiére, no lístky na ňu sa vypredávali ako horúce rožky. A podobná situácia je aj s dnešnými premietaniami. Takže ak ste sa spoliehali na to, že jednoducho prídete večer do kina a kúpite si lístok na mieste, možno zostanete sklamaní. Film MIKI nastolil úroveň poriadne vysoko a môžeme bez okolkov povedať, že ČERNÁK ju posunul ešte vyššie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na pukance sme čakali v dlhom rade a sála v kine bola takmer plná. Ak sa vyberiete v najbližších dňoch na ČERNÁKA, pripravte sa na podobný scenár. Kým MIKI ukazoval, ako sa z vodiča autobusu stal obávaný „bos všetkých bosov“, pokračovanie sleduje jeho úpadok.

Je taktiež svedectvom doby a zmien, ktoré nastúpili po divokých 90. rokoch. Dočkali sme sa najočakávanejšieho a najlepšieho slovenského filmu tohto roka už v januári? Nebudeme vás naťahovať — pravdepodobne áno.

Zabudnite na Mikiho, je tu Černák

Keď krátko po úvodnej sekvencii filmu nastúpil na scénu Miki v prevedení Milana Ondríka, ktorého herecký výkon bol oceňovaný už minulý rok, diváci v sále na chvíľu prestali prežúvať pukance. Od prvých sekúnd absolútne ovládol plátno a táto dominancia mu zostala až do záveru, kde kamera snímala v detaile tvár muža, ktorý neskončil dobre.

No poďme od začiatku. Miki je práve na poľovačke, kde zabezpečuje obed pre svojho tigra. Krajina Horehronia snímaného z dronu je snehobiela, len Mikiho ulovená korisť ju pošpiní červenými kvapkami krvi. Jej motív sa v snímke objavuje viackrát.

Toto je len malá ochutnávka toho najlepšieho, čo pre vás tvoríme. Tento prémiový článok sme pre vás odomkli vďaka našim predplatiteľom. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte: 📰 Články bez reklám na interez , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech

na , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom

k viac ako 75 000 článkom 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom Predplaťte si nás teraz

Už trailer sľuboval, že snímka ČERNÁK sa bude niesť v pochmúrnejšej atmosfére ako jej predchodca. Na začiatku na plese je Miki ešte prezentovaný v dokonalom svetle ideálneho partnera a muža s citom pre dobročinnosť.

Tento obraz však postupne opadá, nielen medzi verejnosťou, ale predovšetkým sa mení optika, ako ho vidia jeho najbližší. Namiesto Mikiho už sledujeme Černáka, okolo ktorého ľudia prichádzajú o život brutálnym spôsobom. Jedna tvrdá scéna strieda druhú a na plátne to pôsobí neuveriteľne, akoby sme ani nesledovali slovenský film.

Brutálne scény, no silné detaily

Kino však neovládla temná atmosféra, ako by ste si možno mysleli, ale v sále sa viackrát ozýval smiech. Napríklad, keď Černákovi mama pri štedrovečernej večeri povedala, „aby dal pod obrus peniaze, aby biedu netreli“ a Černák odvrkol, že „asi netreba“. Tu vidíme záber na prázdny tanier pri stole a tento motív sa neskôr zopakuje, keď aj samotného Černáka pri stole nahradí ďalší prázdny tanier. Podobne ako vo filme MIKI, ani v pokračovaní nechýba motív Boha, no Černák sa už ani nesnažil predstierať vieru v niečo vyššie.

Na začiatku snímka avizuje, že je inšpirovaná skutočnými udalosťami, scenárista Miro Šifra odviedol skvelú prácu a dialógy nielenže pôsobia autenticky, ale viaceré sú prepismi skutočných slov, ktoré vyšli napríklad z úst samotného Mikuláša Černáka.

Presne zachytáva aj spôsob, akým sa Černák dostal za mreže. Ako sa zmenila doba, zmenil sa aj prístup jeho najvernejších. Mama pri štedrej večeri bez Černáka hovorí jeho manželke, že je „čas pohnúť sa ďalej“ a už si dokáže priznať, že jej syn nie je „taký dobrý chlapec, akého si myslela, že vychovala“.

Neopodstatneným výčitkám sa asi nevyhneme

V závere sa však pripravte na kus sentimentu, ktorý sa niektorým divákom nemusí pozdávať a taktiež väčšie časové skoky, ktoré nás vzdialili od „blízkosti“, ktorú sme s odohrávajúcimi sa udalosťami pociťovali.

Niektorí filmu MIKI vyčítali, že glorifikuje Mikuláša Černáka, preto sa dá očakávať, že sa s podobnými reakciami budeme stretávať aj v prípade snímky ČERNÁK. No pravdou je, že ani na chvíľu ho nezobrazuje ako hrdinu, ktorého treba velebiť. Ba naopak, nedáva si servítku a dostáva ho aj do tých najbrutálnejších scén, ako napríklad do tej s odrezanou hlavou na kapote auta.

Nepotvrdili sa ani naše obavy z toho, či filmu neublížilo, že bol rozdelený na dve časti. Práve naopak, vnímame to ako skvelý ťah tvorcov, či už smerom k divákovi, ktorý takto dostane komplexnejšie zachytený príbeh, tak aj pre nich samých. Nasadiť do kín film ČERNÁK len niekoľko mesiacov po MIKI-m sa ukázalo ako chytré rozhodnutie, ktoré už dopredu vypredalo sály kín po celom Slovensku. Možno by bola situácia iná, ak by sme na pokračovanie museli čakať ďalšie tri roky.

ČERNÁK začal takmer tam, kde MIKI skončil, no jeho latku nepodliezol. Možno bol v niektorých ohľadoch ešte o niečo lepší. A to je skvelou správou pre slovenskú kinematografiu, kde aj týmito počinmi zanechal režisér Jakub Kroner nezameniteľnú stopu. Zostáva nám priať si ďalšie počiny, akými sú MIKI a ČERNÁK — kvalitné, ktoré vedia zaujať v kine a následne nám robia dobré meno aj na streamovacej platforme.

No nezabúdajme, že film je smutným svedectvom doby len nedávno minulej, a niekomu z neho môže zvierať žalúdok. Ak takéto pocity vo vás dokáže film vyvolať, je to len ďalším dôkazom jeho kvalít.

P. S. Po dopozeraní filmu nevstávajte v kine hneď zo sedačiek, ale chvíľu počkajte. Medzi titulkami na vás čaká prekvapenie.