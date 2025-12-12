Jeden z najlepších slovenských filmov sa objavil na Netflixe: Slováci po ňom skočili, je najsledovanejší

Jedným z najvýraznejších slovenských filmov tohto roka je nepochybne snímka Otec z dielne Terezy Nvotovej. Ak ste ju náhodou nestihli v kinách, nezúfajte. Pred niekoľkými hodinami ju Netflix zaradil do svojej knižnice a už stihla upútať divákov.
V hlavnej úlohe vidíme Milana Ondríka – muža, ktorý na začiatku vedie zdanlivo úplne obyčajný život a všedné dni trávi so svojou manželkou a dcérou. No urobí chybu, ktorá vyústi do tragédie neopísateľných rozmerov. Snímka je inšpirovaná skutočnými udalosťami a pre mnohých divákov nejde o jednoduché pozeranie, no napriek tomu ide o film, ktorý by ste podľa nás mali vidieť.
Zamáva s vašimi emóciami
Na ČSFD filmu svieti vysoké hodnotenie 81 % a viacerí diváci sa zhodujú na tom, že film je emočne neskutočne silný. Taktiež vyzdvihujú Ondríkov herecký výkon, ktorý nazývajú uveriteľným a zdrvujúcim.
„Milan Ondrík je fenomenálny a svojou charizmou a neustálou zmenou emócií si kradne každú scénu pre seba. Veľa ľudí však zabúda na rovnako výbornú Dominiku Morávkovú, ktorej postava je nezameniteľnou súčasťou príbehu, emócií aj zásadných dilem hlavnej postavy,“ zhodnotil jeden z fanúšikov v pozitívnej recenzii.
Na obrazovky streamovacieho gigantu pribudol len včera a medzi slovenskými divákmi už zarezonoval a aktuálne sa nachádza na prvom mieste sledovanosti filmov na našom území.
