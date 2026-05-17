Ste trstina, vŕba či dub? Spoznajte svoje znamenie podľa keltského stromového horoskopu

Dana Kleinová
Keltský stromový horoskop prináša 13 znamení pomenovaných podľa stromov.

Klasický horoskop zložený z 12 znamení už určite poznáte. Druhým najznámejším v našich končinách je pravdepodobne čínsky horoskop, pričom tento rok je rokom ohnivého koňa. Vedeli ste však, že keď ide o znamenia, nezosobňujete sa len so zvieratami, ale tiež so stromami? Keltský stromový horoskop má pritom až 13 znamení.

Nie je to tak dávno, čo sme vám vysvetľovali, že aj tradičný horoskop pôvodne pozostával z 13 znamení. Znamenie s názvom Hadonos z neho však nakoniec vynechali, čím vytvorili klasický model s 12 znameniami a zároveň tak zmenili obdobia, v ktorých tieto znamenia vládli. Napríklad obdobie Hadonosa pôvodne začínalo 29. novembra a končilo 17. decembra, čiže vlastne ľudia, ktorí celý život verili, že sú Strelci, žili v klamstve.

Keltská stromová astrológia

V súčasnosti sa západná astrológia pridržiava systému 12 znamení, ktorý zodpovedá 12 mesiacom v roku. Keltský stromový horoskop sa však stále riadi pôvodným modelom 13 znamení a tie rozdeľuje na rôzne stromy a rastliny.

Ako píše portál Tree Council of Ireland, keltská stromová astrológia má svoje korene v duchovných tradíciách starovekých druidov, kňazskej vrstvy Keltov. Tí vnímali lesy ako posvätné miesta a verili, že stromy sú nositeľmi hlbokej múdrosti a kozmického spojenia. Ústredným bodom ich svetonázoru bol koncept vesmíru ako veľkého stromu – jeho korene symbolizovali minulosť, kmeň predstavoval prítomnosť a jeho vetvy sa tiahli k nebesiam, čím stelesňovali budúcnosť a posmrtný život.

Keltská astrológia sa riadi lunárnym kalendárom, ktorý pozostáva z trinástich mesačných cyklov, pričom každý z nich je spojený s konkrétnym posvätným stromom. Podľa druidského presvedčenia strom spojený s mesiacom narodenia človeka ovplyvňuje jeho osobnosť, silné stránky a osud.

Jarabina: Mysliteľ

Ľudia spájaní s jarabinou sú narodení v období od 21. januára do 17. februára a označujú sa ako inteligentní, vysoko vplyvní a trpezliví.

Ľudia narodení v tomto znamení sú vizionári s jasným úsudkom, ktorí si kladú vysoké nároky a idú si za svojimi cieľmi s tichým odhodlaním. Hoci navonok môžu pôsobiť pokojne a vyrovnane, v ich vnútri drieme silný motor, ktorý poháňa ich kreativitu a vedie ich vpred. Ich nápady sú originálne a nápadité, vďaka čomu často vyčnievajú z davu a niekedy dokonca naháňajú strach tým, ktorí vycítia ich potenciál.

Hoci navonok vyžarujú silu a sebaistotu, tí, ktorí ich dobre poznajú, vidia ich trpezlivú, láskavú a starostlivú povahu. Majú pozoruhodnú schopnosť ovplyvňovať svoje okolie, vďaka čomu často zlepšujú situácie a pozvedajú druhých svojím rýchlym uvažovaním a stabilnou prítomnosťou.

Ľudia sú k nim prirodzene priťahovaní – nie prostredníctvom hlučnej charizmy, ale vďaka tichej, magnetickej energii, ktorá hovorí sama za seba. Najviac si rozumejú s Brečtanom a Hlohom, ktorí zrkadlia ich rovnováhu medzi húževnatosťou a vnímavosťou.

Jaseň: Čarodejník

Ľudia v znamení jaseňa sú narodení v období od 18. februára do 17. marca a označujú sa ako voľnomyšlienkárski, umeleckí a nápadití.

Títo ľudia majú prirodzene príťažlivé a magnetické vyžarovanie, no pre ich zdržanlivú a introspektívnu povahu často nachádzajú útechu v samote. Sú hlboko prepojení so svojím vnútorným svetom a inšpiráciu čerpajú z tichej krásy prírody a šírej krajiny vlastnej predstavivosti. Či už prostredníctvom umenia, písania, vedy alebo duchovného skúmania, neustále hľadajú zmysel a tvorivé vyjadrenie.

Hoci ich niektorí môžu vnímať ako odtiahnutých či utiahnutých, pravdou je, že sú jednoducho ponorení do sveta bohatého na vízie a možnosti. Nachádzajú sa v neustálom procese obnovy, málokedy sa nechajú ovplyvniť názormi ostatných a sú si istí autentickosťou svojej cesty. Ich tichá sila a originalita sú zdrojom inšpirácie pre okolie a ľudia sú prirodzene priťahovaní k ich jedinečnému pohľadu a jemnej múdrosti.

Najviac si rozumejú s Vŕbou a Trstinou – spriaznenými dušami, ktoré chápu krásu hĺbky, intuície a tvorivého prúdu.

Jelša: Priekopník

