Ak chcete ušetriť, regulujte používanie týchto spotrebičov: Toto vám v domácnosti „žerie“ najviac elektrickej energie

Zdražovanie sa v súčasnosti týka prakticky každého dôležitého segmentu bežného občana. Výnimkou nie je ani elektrická energia, bez ktorej si život nevie predstaviť azda nikto z nás. Odborníci z Nemecka sa preto bližšie pozreli na to, ktoré spotrebiče nám v domácnosti čerpajú najviac elektriny a niektoré výsledky sú pomerne prekvapivé. O zisteniach informuje Fontech na základe článku z portálu Ingenieur.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prekvapiť môžu aj nenápadné zariadenia

V „najlepšej“ desiatke sa umiestnilo hneď niekoľko spotrebičov či zariadení, ktoré na prvý pohľad pôsobia nenápadne. Medzi ne určite radíme aj router – nevýraznú malú skrinku, ktorá domácnostiam dodáva internet a v mnohých beží prakticky bez prestávky. A práve aj tento faktor môže pri zúčtovaní veľmi nepríjemne prekvapiť.

„Moderné routery sú oproti tým minulým nielen výrazne výkonnejšie, ale aj vybavené pokročilými technológiami. Štandardný router spotrebuje v priemere 0,12 až 0,24 kWh za deň. V konečnom dôsledku sa za rok napočíta aj táto na prvý pohľad nízka hodnota, čo sa prejaví na účte za elektrickú energiu,“ píše Fontech.

Väčšinu asi neprekvapí, že medzi najväčšími „žrútmi“ elektrickej energie sa nachádza hlavne bežné vybavenie našich domovov ako televízia, práčka, umývačka riadu či chladnička. „Moderná smart televízia dokáže za hodinu spotrebovať 0,05 až 0,2 kWh, práčka 0,5 až 2 kWh na jeden prací cyklus a pri chladničke sa hodnoty môžu pohybovať v závislosti od veľkosti a konkrétneho modelu od 100 do 400 kWh ročne,“ priblížil portál.

Pozor na zbytočné svietenie

Mladšia generácia si rada robí posmešky, keď ich rodičia upozorňujú na zbytočne rozsvietené svetlo v kúpeľni či v chodbe, no v tomto prípade to skutočne až také smiešne nie je. Najmä, ak by sa pozreli na ročné zúčtovanie energií. Aj napriek dominancii úsporných svietidiel osvetlenie v priemernej domácnosti v Európe spotrebuje približne 1 kWh za deň.

V tomto momente už prichádzame na vrchol rebríčka, ktorý otvára mraznička so spotrebou od 150 do 500 kWh za rok. Takmer na samom vrchole nájdeme elektrický sporák, ktorý je pevnou súčasťou mnohých slovenských domácností, no jeho ročná spotreba na úrovni 200 až 700 kWh je rozhodne vo faktúre za elektrinu citeľná. Nie div, že veľká časť Slovákov preferuje plynovú alternatívu.

Za najväčšieho konzumenta elektrickej energie výskum označil staré obehové čerpadlá. Tie údajne môžu spotrebovať 550 až 800 kWh ročne a ich fungovanie je extrémne neefektívne. „Problémom mnohých z týchto čerpadiel je, že bežia nepretržite bez ohľadu na to, či je potrebné teplo alebo nie. Moderné čerpadlá na rozdiel od ich starých príbuzných dokážu prispôsobiť svoj výkon aktuálnym potrebám, ich spotreba je výrazne nižšia,“ uzatvára rebríček Fontech.