Naši hokejisti si dnes zahrajú o bronz: Bude to s Fínskom odlišný duel, než sme videli pred pár dňami

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Veslíková
SITA
Zimné olympijské hry 2026
Podarí sa im obhájiť cenný kov z Pekingu?

Slovenskí hokejisti si opäť po štyroch rokoch zahrajú o tretie miesto na zimných olympijských hrách. Stane sa to druhýkrát v rade, keďže rovnako tomu bolo aj v Pekingu 2022.

V Číne zdolali v súboji o bronz Švédsko jednoznačne 4:0, čiže sú v pozícii obhajcov cenného kovu. Tentoraz sa im do cesty postaví ďalší severský gigant z Fínska. Pôjde o akúsi odvetu zo skupinovej fázy turnaja.

Podľa stávkových kancelárií sú favoritmi Fíni

Favoritmi budú opäť hráči Suomi, hoci so Slovákmi prehrali 1:4. V tomto dueli verili stávkové kancelárie aktuálnym olympijským šampiónom, inak tomu nie je ani teraz.

V skupine B vypísali Fortuna, Niké a Tipsport kurzy na triumf Fínska od 1,30 do 1,35 v riadnom hracom čase. Na remízu bola hodnota medzi 5,48 a 6,40 a na víťazstvo Slovenska od 7,08 do 8,20.

Aktuálne sú čísla trochu odlišné. Výhra „krajiny tisícich jazier“ by mala byť s kurzom od 1,51 do 1,55. Vyrovnaný stav po 60 minútach je ohodnotený vo výške 4,90 až 5,17. Triumf hokejistov spod Tatier je s číslom 4,70 až 5,23. Kurzy sa zmenili, Fínsko je o čosi menším favoritom a Slováci už nie sú takými outsidermi.

Foto: SITA/AP

Bude to odlišný zápas

Bývalý reprezentant Tomáš Surový si uvedomuje, že to bude určite odlišný duel. „Každé stretnutie je iné. Pevne verím, že si naši z prvého zápasu, keď Fínsko zdolali, si vzali a prenesú len dobré veci a veľmi dobre sa pripravia,“ uviedol exkluzívne pre agentúru SITA.

„Všetci veríme, že tento dá sa povedať najdôležitejší súboj na olympiáde zvládnu. Tréneri určite pripravia dobrú taktiku, rozoberú si to prvé meranie síl dopodrobna – silné či slabšie stránky, ktoré vieme využiť,“ prezradil asistent trénera v HC Slovan Bratislava.

Surový tuší, že to bude veľmi náročný zápas. „Som však presvedčený, že je v našich silách ho zvládnuť a že získame bronzovú medailu,“ doplnil pre SITA.

Stretnutie Slovenska s Fínskom sa začne o 20:40. Suomi majú čo vracať, keďže ich hokejisti spod Tatier zahanbili a zrušili 22-ročnú kliatbu, ktorá sa ťahala od MS 2004. Na spomenutom svetovom šampionáte zvíťazili Slováci naposledy nad týmto súperom na niektorom z veľkých podujatí (MS, ZOH) až do aktuálneho turnaja v Taliansku.

