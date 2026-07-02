Známy ruský pár z Netflixu vyliezol na vrchol Empire State Building. Skončil v putách

Ruský pár na vrchole Empire State Building

Reprofoto: Instagram (@angela_nikolau)

Michaela Olexová
TASR
Spravodajské vrtuľníky zachytili dvojicu, kým rozprestierala transparent s nápisom: „Keď sila lásky porazí lásku k moci, svet spozná mier.“

Ak máte Netflix, slávnu ruskú dvojicu nájdete po zadaní názvu Skywalkers: A Love Story do vyhľadávača. Dokument z roku 2024 sleduje vzťah dvoch milovníkov adrenalínu a na ČSFD si vyslúžil výborné hodnotenie 77 %.

32-ročný Ivan Kuznecov (známy aj ako Ivan Beerkus) a 33-ročná Angela Nikolau teraz opäť ovládli svetové médiá po tom, čo sa infiltrovali do ikonickej budovy Empire State Building. Ako píše Unilad, bez istenia vyliezli až na vrchol 443 metrov vysokej stavby.

Žiadosť o ruku na vrchole Empire State Building

Spravodajské vrtuľníky zachytili dvojicu, ako stojí na úzkej rímse pri vrchole antény a rozprestiera obrovský čierny transparent s nápisom: „Keď sila lásky porazí lásku k moci, svet spozná mier.“

Na vrchole jednej z najznámejších budov New Yorku sa pobozkali a následne začali zostupovať. Keď sa dostali na širšiu rímsu tesne pod vežou, Ivan si kľakol na jedno koleno. Vo výške stoviek metrov nad zemou Angelu požiadal o ruku.

Angela bez váhania povedala „áno“ a čerstvo zasnúbený pár si začal robiť selfie s panorámou Manhattanu v pozadí. Hrdo ukazovali zásnubný prsteň, medzitým už po vnútorných rebríkoch budovy stúpali príslušníci elitnej záchrannej jednotky newyorskej polície, ktorí sa ich snažili zadržať.

Zábery z kamery jedného z policajtov zachytávajú okamih, keď dvojicu konfrontovali.

Dvojica skončila v rukách polície

Ako píše TASR, hovorca newyorskej polície uviedol: „Dve osoby boli bez incidentov zadržané. Neevidujeme žiadnych zranených. O vznesení obvinení sa ešte rozhoduje a vyšetrovanie pokračuje.”

Empire State Building, dokončená v roku 1931, patrí medzi najznámejšie symboly New Yorku a každoročne ju navštívia milióny turistov z celého sveta. Verejnosti ponúka prístup na vyhliadkovú plošinu s panoramatickým výhľadom na New York. Vstup do vyšších častí stavby vrátane antény je však zakázaný.

Nie je zatiaľ známe, akým spôsobom sa dvojici podarilo dostať na vrchol antény. Podobné pokusy o výstup na budovu sa v minulosti vyskytli len výnimočne a zvyčajne viedli k zásahu bezpečnostných zložiek.

Mestské úrady nemôžu kaskadérsky kúsok brať na ľahkú váhu ani napriek tomu, že dvojica s políciou spolupracovala a nekládla odpor.

Vysokofrekvenčná anténa na Empire State Building musela dočasne prerušiť vysielanie a dvojica podľa hovorcu pre NYPD teraz čelí obvineniam z vlámania, bezohľadného ohrozenia života, úmyselného poškodzovania cudzieho majetku, neoprávneného vniknutia, držby vlámačského náradia, neoprávnenej manipulácie s majetkom a výtržníctva.

K tomu, ako sa dvojici podarilo prekonať bezpečnostné opatrenia, sa vedenie mrakodrapu odmietlo vyjadriť. Potvrdilo len, že ich konanie bolo neoprávnené, zároveň však zdôraznilo, že neohrozili obyvateľov ani návštevníkov budovy.

Pár medzitým zverejnil na sociálnej sieti fotografiu zásnubného prsteňa s panorámou New Yorku v pozadí. Ďalšou zastávkou čerstvo zasnúbeného páru bude súdna sieň na Manhattane.

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