Masívny útok Ruska na Kyjev: O život prišlo 13 ľudí. Putin poslal takmer 500 dronov

Pohľad na následky útoku na Kyjev

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Moskva opäť útočila na ukrajinské hlavné mesto.

Aktualizácia o 10.30 – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napokon potvrdil, že o život prišlo 13 ľudí a viac ako 90 utrpelo zranenia. Rusko podľa neho zaútočilo na Ukrajinu s vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi. Starosta metropoly Vitalij Kličko uviedol, že išlo o „najmasívnejší útok nepriateľa na hlavné mesto“.

Záchranné operácie po ruskom útoku pokračujú. Záchranári prehľadávajú trosky budov, pátrajú po ľuďoch a obyvateľom poskytujú potrebnú pomoc, informoval Zelenskyj na X. Škody hlásili z viac ako 20 oblastí ukrajinskej metropoly, pričom väčšinou ide o obytné budovy. Poškodená je tiež stanica záchrannej služby, výskumná inštitúcia, hotel a viaceré podniky.

Pôvodný článok – Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že armáda podnikla nočný masívny útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a ďalšie miesta v reakcii na nedávne ukrajinské údery. Použila pri tom zbrane s dlhým doletom a vysokou presnosťou odpaľované zo vzduchu, pevniny aj mora, a tiež drony.

Pri útoku na ukrajinskú metropolu podľa vedúceho tamojšej mestskej správy Tymura Tkačenka zahynulo deväť ľudí. Minister vnútra Ihor Klymenko tvrdí, že celkovo prišlo o život až 11 ľudí a viac ako 30 utrpelo zranenia, informuje TASR. Ruské ministerstvo na platforme Telegram uviedlo, že ozbrojené sily podnikli údery „v reakcii na teroristické útoky kyjevského režimu na civilnú infraštruktúru na území Ruska“.

Armáda podľa rezortu zasiahla vojenské a energetické zariadenia v Kyjeve a Kyjevskej oblasti, ako aj infraštruktúru vojenských letísk v Čerkaskej, Černihivskej, Dnepropetrovskej, Kyjevskej a Poltavskej oblasti. O rozsiahlom útoku vo viacerých príspevkoch na Telegrame informoval tiež starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Ten tvrdil, že údery zabili desať ľudí a ďalších 34 zranili, poškodil budovy a spôsobili požiare.

Pohľad na následky útoku na Kyjev
Foto: SITA/AP

Agentúra AFP konštatuje, že k tomu došlo po varovaniach ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Rusko pripravuje „masívny útok“. Zelenskyj v stredu predčasne ukončil svoju návštevu v Dubline s odvolaním sa na spravodajské informácie.

Gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk doplnil, že Rusi zasiahli päť okresov v tejto oblasti. „Počas noci nepriateľ opäť podnikol masívny útok v Kyjevskej oblasti s použitím dronov, balistických rakiet a riadených striel,“ uviedol s tým, že hasiči bojujú s požiarmi v skladoch. Útok podľa neho poškodil domy, študentský internát a vozidlá.

Ukrajina bude predávať zbrane

Ukrajina pritom včera schválila mechanizmus, ktorý umožní predaj a vývoz jej zbraní. Týmto krokom sa krajina snaží zvýšiť príjmy počas pokračujúcej vojny s Ruskom, pričom ale zdôraznila, že jej vlastné obranné potreby zostanú prioritou.

Kyjev v roku 2026 ponúkol svoje vojenské skúsenosti európskym krajinám, ktoré prejavili záujem o ukrajinské drony a technológie na ich odrážanie. Krajina poskytovala svoje poznatky z boja viacerým štátom, napríklad v rámci konfliktu na Blízkom východe, pripomína AFP.

Pohľad na následky útoku na Kyjev
Foto: SITA/AP

„Vláda schválila prvý transparentný mechanizmus na vývoz ukrajinských zbraní“ a krajiny budú „môcť nakupovať ukrajinské zbrane a technológie a spolupracovať priamo s ukrajinskými výrobcami“, uviedol minister obrany Mychajlo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v máji oznámil, že Kyjev pracuje na obranných dohodách s približne 20 krajinami.

Od začiatku vojny sa Ukrajina spoliehala na dodávky od svojich západných spojencov, ktorí jej poskytovali rôzne typy zbraní. Krajina však vyvíjala aj svoje vlastné technológie, najmä v oblasti dronov a protidronových systémov.

Podľa Fedorova je cieľom mechanizmu prilákať zahraničné investície, no zároveň zachovať prioritu zásobovania vlastnej armády. „Vývoz je možný len vtedy, ak je zaručené zásobovanie ukrajinskej armády. Ak štát potrebuje určité zbrane, povolenie nemusí byť udelené,“ vysvetlil.

Rusi stratili 1,4 milióna ľudí

Ruské sily od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 stratili do júna 2026 počas vojny už približne 1,4 milióna ľudí. Z tohto počtu bolo najmenej 450 000 zabitých, uvádza sa v novej štúdii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS). TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.

Analytici odhadujú mesačné straty Ruska v prvom polroku 2026 medzi 30.000 a 34.000, zatiaľ čo nábor nových zmluvných vojakov bol len 27 000. V prvej polovici roka 2026 CSIS pomer obetí medzi Ruskom a Ukrajinou odhadlo na 8:1 v porovnaní s doterajším pomerom 2:1 až 3:1. Podľa odhadov amerického centra Ukrajina stratila 525 000 až 625 000 ľudí, z nich bolo 125 000 až 150 000 úmrtí.

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