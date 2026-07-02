Sociálna poisťovňa zverejnila dôležité čísla. Ďalšia skupina Slovákov už vie, kedy pôjde do dôchodku

Právo na poberanie starobného dôchodku môže poistená osoba na Slovensku nadobudnúť najskôr v momente, kedy oficiálne dosiahne zákonom stanovený dôchodkový vek. Aktuálne známy a platný dôchodkový vek poistencov nájdete v prehľadnej tabuľke Sociálnej poisťovne.
Rok 2025 ale priniesol zmenu – dôchodkový vek sa u nás opätovne naviazal na vývoj strednej dĺžky života v populácii, pričom toto postupné zvyšovanie vekovej hranice sa priamo dotýka všetkých poistencov narodených v roku 1967 a neskôr. V platnosti naďalej zostáva dôležité sociálne opatrenie, vďaka ktorému sa táto veková hranica znižuje o pol roka za každé jedno riadne vychované dieťa, pričom maximálne krátenie môže dosiahnuť 18 mesiacov.
Platný dôchodkový vek pre ďalšiu skupinu seniorov
Samotnú presnú hranicu dôchodkového veku pre jednotlivé ročníky oficiálne určuje a zverejňuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Deje sa tak vždy v predstihu, konkrétne v tom kalendárnom roku, ktorý o šesť rokov predchádza roku, v ktorom daná skupina poistencov reálne dovŕši svoj všeobecný dôchodkový vek.
Od 1. júla 2026 je známy a platný dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1968. Ich dôchodkový vek je 64 rokov a dva mesiace. Tento dôchodkový vek ustanovila vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, informuje Sociálna poisťovňa. Naďalej platí, že dôchodkový vek sa znižuje o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov.
Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1968 znížený za výchovu dieťaťa je nasledovný:
- 63 rokov a osem mesiacov, ak vychoval jedno dieťa,
- 63 rokov a dva mesiace, ak vychoval dve deti,
- 62 rokov a osem mesiacov, ak vychoval tri a viac detí.
Pokiaľ ide o poistencov, ktorých dôchodkový vek nie je známy (v súčasnosti poistenci narodení v roku 1969 a neskôr), zákon o sociálnom poistení ukladá povinnosť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť dôchodkový vek pre príslušný ročník šesť kalendárnych rokov vopred. To znamená, že dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1969 sa najbližšie ustanoví v roku 2027.
Ako zistíte svoj dôchodkový vek
To, kedy pôjdete do dôchodku, si pritom viete overiť dvoma spôsobmi. Jedným z nich je kalkulačka, ktorú nájdete na tomto linku. Predpokladaný dôchodkový vek tiež predstavili dôchodkové prognózy. Ak vám Sociálna poisťovňa v minulosti už oficiálne schválila a určila presný dôchodkový vek, v prehľade ste videli priamo toto konkrétne číslo.
Avšak v prípade, ak presný vek ešte schválený nemáte, Sociálna poisťovňa upozorňuje, aby ste číslo v prognóze brali len ako orientačný odhad. Môže sa totiž stať, že váš skutočný dôchodkový vek bude nakoniec trochu iný. Dôvod je ten, že váš definitívny dôchodkový vek sa bude oficiálne vypočítavať až v momente, keď si podáte reálnu žiadosť o dôchodok. Až vtedy úradníci detailne preveria a započítajú všetky podmienky vrátane vychovaných detí.
V budúcnosti by mohlo dôjsť k zmene
Ako sme vás informovali v článku, Konfederácia odborových zväzov (KOZ) prišla s návrhom, ktorý by mohol tieto pravidlá zmeniť. KOZ tvrdí, že naviazanie odchodu do penzie primárne na vek je sociálne nespravodlivé. Navrhuje preto zásadnú reformu: do úvahy by sa mal brať najmä počet odpracovaných rokov a náročnosť povolania.
Ľudia, ktorí celý život pracovali v zdraviu škodlivých podmienkach, by mali mať podľa nich nárok na skorší plnohodnotný dôchodok. Hoci KOZ nepredložila presný zoznam profesií, zmeny by sa mali dotknúť najmä zamestnancov v ťažkom priemysle, baníctve, hutníctve, chemických prevádzkach, stavebníctve, doprave, ale aj v psychicky náročnom zdravotníctve a sociálnych službách. Ide o ľudí pracujúcich v prachu, hluku, na nočných smenách či pod permanentným stresom.
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