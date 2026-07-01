Prešovom sa prehnala ničivá búrka. Najhoršie skončilo Sídlisko III, poškodené sú byty aj autá

V Prešove vyhlásili pre intenzívnu búrku, ktorá zasiahla mesto v stredu podvečer, mimoriadnu situáciu. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Prešov Michal Hudák. Búrka spôsobila viaceré škody, hasiči aktuálne odstraňujú jej následky.
Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, v teréne sú všetci hasiči. Obyvatelia mesta na sociálnej sieti zverejnili fotografie popadaných stromov, konárov, poškodených vozidiel, nánosov blata ako aj krúp.
Prosia dobrovoľníkov o pomoc
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja zverejnila fotografie polámaných stromov a spadnutej sochy. Poprosila dobrovoľníkov, aby vo štvrtok (2. 7.) prišli pomôcť s odstraňovaním následkov smršte.
Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Hlásené sú zatopené ulice, polámané konáre i vyvrátené stromy. Počasie komplikuje aj dopravu. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách aj výpadky elektriny.
Ľudia hlásia škody na autách aj bytoch
Ako informoval denník Korzár, v Prešove padali krúpy s veľkosťou drobných vajíčok. Ľudia sa tak nemuseli obávať len silnej búrky a vetra, ale zároveň si dávať pozor na padajúce krúpy a zvalené stromy. Viacerí majitelia áut si tiež našli poškodené autá, či už šlo o rozbité okná alebo preliačiny na kapotách. Jednou z najviac postihnutých oblastí krátkym, ale intenzívnym krupobitím bolo Sídlisko III, avšak ich výskyt potvrdili aj v centre.
Okrem poškodených áut hlásia škody aj ľudia bývajúci v panelákoch. Mnohí doplatili na pootvárané okná na bytovkách a krúpy sa im dostali až dovnútra. Ľudia tiež hlásili poškodené balkóny a strhnuté strechy. Na mieste zasahovali hasiči a ďalšie záchranné zložky.
„Veľa popadaných stromov, strhnutých striech, mali sme tiež rozbité okná na bytových domoch. Bolo to hlavne na prešovskom Sídlisku III a Sídlisku II,“ uviedol operátor Hasičského a záchranného zboru pre Korzár a dodal: „Zatiaľ nemáme žiadne zranenia, väčšinou ide o stromy, okná či zatekanie do bytov.”
Oblasti, ktoré by mali byť v pozore
Pred ničivými búrkami sme pritom varovali už skôr v dnešný deň na podnet Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý o počasí informoval na svojom webe. Prvostupňová výstraha pred búrkami platí v celom Košickom kraji a v okresoch Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa a Senec. V daných oblastiach môže spadnúť 20 až 30 milimetrov zrážok za polhodinu, fúkať nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a vyskytnúť sa môžu aj krúpy. V ostatných okresoch platí druhý stupeň výstrahy. Tu môže búrky sprevádzať lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov zrážok za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a krúpy.
SHMÚ varuje, že búrky môžu spôsobiť materiálne škody a predstavujú aj veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Môžu byť zároveň obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Ústav vydal aj hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa. Druhý stupeň platí v okresoch Trebišov a Prievidza. Prvý stupeň sa týka okresov Bytča, Dolný Kubín, Humenné, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo, Považská Bystrica, Púchov, Senec, Snina, Topoľčany, Trenčín, Čadca a Žilina.
Zatiaľ sa zdá, že na počasie najviac doplatilo práve mesto Prešov. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.
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