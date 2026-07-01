Video z roku 2017 viedlo k objavu „ducha púšte”: Žil na mieste, na ktorom ho vedci nikdy nevideli

Takto nejako mohol vyzerať moment, keď fotograf divokej prírody Mohammad Almuntasir natočil svoje video. Jeho video sa objavilo na YouTube už v roku 2017 a neskôr oň prejavila záujem aj vedecká komunita.
Záznam má menej než 20 sekúnd a pripomína YouTube v začiatkoch svojej slávy, keď ešte Mark Zuckerberg študoval na univerzite, a najväčším zdrojom zábavy bolo preposielanie si roztomilých mačacích videí.
Až neskôr sa ukázalo, že ide pravdepodobne o prvý hmotný dôkaz o výskyte mačky púšťovej (Felis margarita) v Líbyi.
„Nikto neveril, že ide o záznam z Líbye.”
Mačka púšťová (Felis margarita), známa aj ako mačka piesočná, nie je väčšia než mačka domáca. Jej srsť dokonale splýva s púštnym prostredím, vďaka čomu je v teréne mimoriadne ťažko pozorovateľná. Práve preto si vyslúžila prezývku „duch púšte“.
Podľa IFL Science je jedinou mačkovitou šelmou skutočne prispôsobenej životu v extrémne suchých púštnych podmienkach.
„Keď som to zverejnil, nikto neveril, že ide o záznam z Líbye,“ povedal Mohammad Almuntasir v rozhovore pre The Guardian. „Všetci to spochybňovali, ale ja som trval na tom, že sa tu mačka vyskytuje na viacerých miestach; jedna z nich je len 70 kilometrov od mesta Zintan, kde žijem.“
O mačkách púšťových bolo vtedy známe, že žijú v severnej Afrike a juhozápadných častiach centrálnej Ázie. V Líbyi však ich výskyt potvrdený nebol… Alebo predsa len áno?
Video oslovilo vedeckú komunitu a viedlo k novým zisteniam
Odvážnu otázku si položil zoológ Firas Hayder, ktorý sa špecializuje na malé mäsožravce a pôsobí ako výskumník na Univerzite Sol Plaatje v Južnej Afrike. Po tom, ako narazil na video z Líbye, sa rozhodol osloviť samotného Almuntasira. Začali spoločnú diskusiu o tom, ako by mohli oblasť systematicky preskúmať a overiť, či sa doterajšie poznatky nelíšia od reality.
Spoločne vypracovali metódu prieskumu založenú na GPS súradniciach a fotografickej dokumentácii. Do práce zapojili dokonca aj miestne komunity Tuaregov. Postupne začali mapovať oblasti, kde by sa drobná mačka mohla ukrývať.
A čoskoro sa ukázalo, že mačka púšťová v Líbyi nielenže žije, ale že krajina môže predstavovať jednu z jej významných bášt.
Záznamy o výskyte mačky sú prvé svojho druhu
„Autori, ktorí patria do skupiny miestnych obyvateľov, často kempujú – či už v súvislosti s lovom, alebo z dôvodu záujmu o ochranu a dokumentáciu voľne žijúcich druhov. Tieto aktivity ich pravidelne zavádzajú do odľahlých oblastí, ďaleko od ich domovských regiónov, kde pozorujú divú zver vo dne aj v noci. Ich rozsiahla prítomnosť v teréne v kombinácii s priamymi skúsenosťami umožnila zhromaždiť cenné pozorovacie údaje,“ píšu autori v štúdii, ktorá tento rok bola publikovaná v Journal of Arid Environments.
Výsledkom ich úsilia sú prvé potvrdené záznamy o výskyte druhu v Líbyi. V jednej z lokalít bolo zaznamenaných 13 pozorovaní, čo naznačuje, že daná oblasť môže predstavovať významné útočisko pre druh.
Štúdia zároveň odhalila prítomnosť ďalšieho druhu, ktorý bol ukrytý v púštnej krajine. Reč je o tchorovi Poecilictis libyca (vo voľnom slovenskom preklade z anglického jazyka ide o tchora saharského pruhovaného). Vďaka spoločnému úsiliu výskumníkov z Tuniska a Alžírska sa ukázalo, že jeho rozšírenie je omnoho širšie, než sa pôvodne predpokladalo. Tchor bol zaznamenaný na ôsmich nových lokalitách, z ktorých až sedem leží mimo doteraz známeho areálu výskytu.
Tím zároveň zistil, že obe zvieratá sa objavujú aj na miestnych trhoch. Mačky majú byť na trhoch vedené ako domáce zvieratá, tchory sa zas predávajú za účelom tradičnej medicíny.
Ide o zistenie, ktoré vyvoláva vážne obavy z možného nelegálneho obchodu a tlaku na voľne žijúce populácie. Vzhľadom na nedostatok dostupných údajov autori na záver štúdie preto odporúčajú urgentné a cielené ochranné opatrenia, ktoré by umožnili púštnych cicavcov pochopiť a ochrániť.
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