Na Slovensku vyhlásili 9 mimoriadnych situácií: Ide o nedostatok pitnej vody, povodne či následky búrky

Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených deväť mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď.
Tri mimoriadne situácie vyhlásili pre nedostatok pitnej vody v obciach Víťaz, Jarovnice (obe Prešovský kraj) a Prenčov (Banskobystrický kraj). V súvislosti s povodňami boli vyhlásené dve mimoriadne situácie v obciach Makov (Žilinský kraj) a Lacková (Prešovský kraj). Štyri mimoriadne situácie z dôvodu veternej smršte vyhlásili v Lipanoch, Hniezdnom, Prešove (všetky Prešovský kraj) a v Seredi (Trnavský kraj). Ide o údaje od pondelka (29. 6.) do stredy (1. 7.)
Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Na väčšine územia Slovenska platil druhý stupeň výstrahy pred búrkami a tiež hrozba prívalových povodní. Počasie komplikovalo aj dopravu a ľudia tiež hlásili vo viacerých lokalitách výpadky elektriny.
O rozsahu škôd a situácii v jednotlivých mestách informoval počas večera portál iMeteo. Predpoveď počasia na nasledujúce hodiny a vývoj studeného frontu následne priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav. Meteorológovia pritom pred podobným vývojom upozorňovali už niekoľko dní. Po extrémne horúcom počasí, ktoré trvalo netradične dlho sa nad Slovenskom vytvorili podmienky na vznik silných búrok, ktoré sa začali naplno prejavovať najmä v podvečerných hodinách.
Krúpy v Prešove poškodili autá aj budovy
Najdramatickejšie chvíle zažili obyvatelia Prešova krátko po 18:00. Mestom sa prehnala silná búrka sprevádzaná krupobitím a nárazovým vetrom. Na viacerých miestach zostali po jej prechode ležať popadané stromy a konáre, ktoré blokovali cesty a komplikovali dopravu.
Podľa dostupných informácií dosahovali niektoré krúpy priemer približne štyri centimetre. Poškodené zostali zaparkované vozidlá, okná budov aj strechy. Mesto zároveň eviduje ďalšie škody, ktorých rozsah budú pracovníci vyhodnocovať ešte v nasledujúcich dňoch.
Vedenie mesta preto rozhodlo o vyhlásení mimoriadnej situácie. Jej cieľom je urýchliť odstraňovanie škôd a zabezpečiť miesta, ktoré by mohli predstavovať riziko pre obyvateľov.
Problémy aj na železnici
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas celého dňa operatívne prijímala opatrenia, aby zmiernila dosahy na cestujúcich a zabezpečila ich prepravu do cieľa. Aj napriek náročným podmienkam ZSSK počas dňa zabezpečovala prevádzku väčšiny spojov zo svojho denného priemeru takmer 1800 vlakov.
Najvýraznejšie dosahy počasia sa prejavili na západnom a severnom Slovensku, kde silný vietor spôsobil pády stromov do koľajiska alebo do blízkosti trakčného vedenia. Podľa ZSSK v niektorých úsekoch došlo aj k výpadkom napájania trakčného vedenia, čo si vyžiadalo dočasné obmedzenia vlakovej dopravy, meškania vybraných spojov, návrat vlakov späť do staníc alebo zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy.
Obmedzenia sa prejavili najmä v lokalitách a úsekoch Ružomberok, Vrútky, Gáň – Sereď, Šenkvice – Pezinok, Myjava – Vrbovce, Paprad – Poriadie, Bratislava-Petržalka – Rusovce a Bratislava-Vajnory – Bernolákovo. V dotknutých úsekoch podľa ZSSK dochádzalo k meškaniam vlakov, dočasnému prerušeniu dopravy alebo k odriekaniu vybraných spojov v časti trasy.
Tam, kde to bolo potrebné a prevádzkovo možné, ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu, prípadne riešila prepravu cestujúcich nadväznými vlakmi alebo iným operatívnym spôsobom podľa aktuálnej situácie na trati.
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