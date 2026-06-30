Lidl hlási veľkú novinku, letná terasa poteší pivom za euro. Vieme, či sa dočkajú aj Slováci

Lidl Letná terasa

Foto: Lidl.cz

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Lidl spustil projekt letnej terasy, zákazníci si môžu kúpiť a priamo ugrilovať mäso, ako aj sa skúsiť čapovaná pivo Argus.

Obchodné reťazce sa postupne vyvíjajú a skúšajú rôzne koncepty, ako sa dostať bližšie k zákazníkom aj mimo tradičného nakupovania. Nemecký Lidl sa pustil do úplne nového biznisu. V pražskej Stromovke otvoril Lidl Letnú terasu, kde si môžete dať čapované pivo, kávu, zmrzlinu alebo nakúpiť suroviny rovno na gril.

Letná terasa stojí v areáli Výstaviska Praha, konkrétne v Stromovke, hneď vedľa obľúbenej verejnej grilovacej zóny (Grillpoint 1). Ide o sezónny projekt, ktorý je otvorený od polovice júna až do 30. septembra 2026. Informoval o tom samotný reťazec.

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Čapovaný Argus aj mäso na gril

Návštevníci si môžu kúpiť mäso, klobásy alebo ďalšie produkty z grilovacieho sortimentu Lidla a pripraviť si ich na neďalekých verejných griloch. Reťazec tak chce ukázať svoje privátne značky v prostredí, kde ich ľudia môžu okamžite vyskúšať.

Okrem potravín na grilovanie ponúka terasa aj čapované pivo Argus, nealkoholické nápoje, limonády, kávu Bellarom či zmrzliny Gelatelli a Ballino. Zákazníci, ktorí využívajú aplikáciu Lidl Plus, môžu viaceré produkty získať za zvýhodnené ceny. Napríklad pol litra čapovaného piva stojí s aplikáciou 25 českých korún, malé pivo dokonca 15 korún.

Lidl Letná terasa
Foto: Lidl.cz

Na Slovensku zatiaľ nebude

Na otázku, či sa podobný koncept letnej terasy objaví aj na Slovensku, nám odpovedal slovenský Lidl. Reťazec nám potvrdil, že v súčasnosti takéto gastro projekty neplánuje. „Takýto koncept aktuálne na Slovensku neplánujeme. Široký výber produktov za výhodné ceny nájdu zákazníci v našich predajniach po celom Slovensku a na našom e-shope na lidl.sk,“ uviedol pre interez reťazec.

Podobný koncept pritom Lidl nevyskúšal prvýkrát. Len pred niekoľkými dňami otvoril svoju vôbec prvú krčmu na svete. Prevádzka s názvom The Middle Ale vznikla pri predajni v severoírskom meste Dundonald neďaleko Belfastu a jej otvorenie vzbudilo veľký záujem. Informoval o tom portál BBC.

Namiesto obchodu krčma

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o originálny marketingový ťah, v skutočnosti však zohrali hlavnú úlohu miestne zákony. V Severnom Írsku platia prísne pravidlá pri udeľovaní licencií na predaj alkoholu a Lidl sa dlhodobo snažil získať povolenie na jeho predaj vo svojej predajni. Keďže sa mu to nepodarilo, spoločnosť zvolila netradičné riešenie a požiadala o licenciu na prevádzkovanie krčmy.

Po niekoľkoročnom povoľovacom procese a súdnom spore napokon získala zelenú. Nová prevádzka má vlastný vstup, približne 60 miest na sedenie a zákazníkom ponúka pivo, víno, destiláty aj ďalšie alkoholické nápoje z portfólia Lidla.

Súčasťou je aj priestor, kde si môžu alkohol zakúpiť so sebou. Názov The Middle Ale odkazuje na známu „strednú uličku“ v predajniach Lidla, kde reťazec pravidelne ponúka tematický a akciový sortiment. Ide o slovnú hračku, keďže anglické slovo „ale“ označuje druh piva.

Podľa reťazca však nejde o začiatok novej stratégie. Krčma vznikla ako reakcia na špecifické licenčné pravidlá platné v Severnom Írsku a Lidl zatiaľ neavizoval, že by podobné prevádzky plánoval otvárať aj v ďalších krajinách.

Novinky aj v našich predajniach

Okrem letnej terasy v pražskej Stromovke Lidl na Slovensku intenzívne pracuje aj na výraznom zrýchlení nákupu v predajniach. Ako sme informovali, najväčšou novinkou, ktorú zákazníci pocítia už v tomto roku, je zavedenie self-scanningu, teda možnosti skenovať tovar priamo pri regáloch počas nakupovania.

Táto technológia má výrazne skrátiť čas strávený pri pokladniciach. Samoobslužné pokladnice tak prechádzajú ďalšou veľkou revolúciou. To, čo pred pár rokmi pôsobilo ako moderná novinka, sa vďaka umelej inteligencii a automatizácii mení na inteligentný systém, ktorý odstraňuje zbytočné čakanie. Najmä pri ovocí, zelenine a pečive.

Bratislavská metropolitná predajňa Lidl
Bratislavská metropolitná predajňa Lidl. Foto: interez.sk

Slovenský Lidl pre našu redakciu potvrdil, že zrýchlenie nákupu a zlepšenie zákazníckeho zážitku sú pre nich kľúčové. „S cieľom ešte viac posilniť pozitívny zákaznícky zážitok plánujeme v priebehu tohto roka spustiť riešenie self-scanningu. Zákazníci tak dostanú možnosť skenovať tovar priebežne priamo počas nákupu pri regáloch, čo výrazne urýchli ich nákup. Aktívne testujeme aj nové technológie založené na umelej inteligencii (AI), aby sme zákazníkom umožnili svoj nákup vybaviť ešte efektívnejšie a rýchlejšie,“ uviedol reťazec pre interez.

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