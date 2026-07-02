Tisíce seniorov majú dôvod na radosť. Slovenským rodinám v Česku svitla nádej, od júla si prilepšia

Od roku 2022 poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne žijúci v ČR nemusia podávať potvrdenie o žití. Povinnosť im skončila, keďže si Sociálna poisťovňa vymieňa údaje o poberateľoch dôchodkových dávok s Českou správou sociálneho zabezpečenia elektronicky. Umožnila to vzájomná dohoda o elektronickej výmene údajov medzi oboma inštitúciami. Situácia sa tak pre mnohých zjednodušila, no stále tu bola ešte jedna vec, ktorá slovenským dôchodcom v Česku komplikovala život.
Dlhoročné právne vákuum, ktoré stavalo desiatky slovenských rodín žijúcich v Českej republike do neriešiteľnej finančnej situácie, sa od júla končí. Vďaka zmene českého zákona o sociálnych službách sa otvára cesta k finančnej pomoci pre seniorov so slovenským dôchodkom, ktorí doteraz prepadávali cez sito sociálnych systémov oboch štátov. Informovala o tom STVR.
Celodenná starostlivosť bez akejkoľvek pomoci
Doterajšia prax bola pre postihnuté rodiny mimoriadne komplikovaná. Ilustruje to modelový príklad, kedy sa dcéra v Česku stará o svoju imobilnú matku, ktorá celý život platila zdravotné poistenie na Slovensku a poberá odtiaľ aj dôchodok. České úrady doteraz takúto žiadosť o príspevok na opatrovanie striktne zamietali z dôvodu miestnej nepríslušnosti. Slovenské úrady postupovali rovnako, keďže naša legislatíva neumožňuje export opatrovateľských príspevkov do zahraničia. Výsledkom bola patová finančná situácia celej rodiny, ktorá niesla bremeno celodennej starostlivosti bez akejkoľvek pomoci.
Kancelária verejného ochrancu práv v Českej republike eviduje približne päťdesiat takýchto kritických prípadov. Ako potvrdila hovorkyňa úradu Michaela Vaisová, títo ľudia poberajú slovenský dôchodok, ale nemali nárok na český príspevok na opatrovanie ani na ekvivalentnú dávku zo Slovenska. Rodinám však teraz svitla nádej, keďže nová legislatíva tvrdé dopady zmiernila.
V Česku žijú tisíce slovenských dôchodcov
V Českej republike žije aktuálne 17 335 Slovákov poberajúcich slovenský dôchodok. Ak splnia stanovené podmienky odkázanosti, od 1. júla môžu o príspevok na opatrovanie v Česku oficiálne požiadať. Výška pomoci sa podľa konkrétneho stupňa závislosti pohybuje v prepočte od 50 až do 1 080 eur mesačne, čo predstavuje pre rodinné rozpočty zásadnú zmenu.
„Žiadateľ musí písomne požiadať o odstránenie tvrdosti zákona, najmä v situácii, keď nemá nárok na obdobnú dávku v inom štáte, má bydlisko v Českej republike a nedisponuje majetkom, ktorý by mohol použiť na zvýšenie svojho príjmu, s výnimkou vlastného bývania,“ uviedol pre STVR hovorca českého ministerstva práce Jakub Slavík.
Zmluva, ktorá by umožnila exportovať dávky zo Slovenska
České úrady tak môžu individuálne posúdiť zlú situáciu slovenského dôchodcu a zmierniť tvrdosť zákona. Slovenský verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský považuje toto riešenie za správne, no upozorňuje, že nie je systémové. Zaviazal sa preto, že osloví slovenského ministra práce s cieľom uzavrieť bilaterálnu zmluvu, ktorá by umožnila exportovať dávky priamo zo SR.
„Pokiaľ bude potrebné niečo ešte doladiť v rámci nového rozhodnutia v Českej republike, tak sme pripravení spolupracovať,“ skonštatoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
Súčasný stav je totiž asymetrický – slovenské dávky nie sú exportovateľné do zahraničia, avšak ak český občan žije na území Slovenska, príspevok na starostlivosť mu štát riadne vypláca. Nová novela tak prináša dôležitý krok k spravodlivejšiemu systému pomoci.
Ako sme pritom demonštrovali v článku, posielať peniaze do zahraničia by nemal byť problém, keďže čoraz viac seniorov preferuje mať peniaze na bankovom účte. Vyplynulo to z informácií z Výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2025. Do cudziny napríklad smerovalo na bankové účty až 32 193 dôchodkov, zatiaľ čo v hotovosti bolo mimo SR vyplatených len 2 639 dávok.
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