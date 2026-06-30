Seniori menia svoje návyky. Slovenskí dôchodcovia prepísali štatistiky a dôchodky preferujú na účte

Seniori a bankomat

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Čoraz viac seniorov preferuje dostávať penziu na účet namiesto v hotovosti.

Po tom, ako seniorom vznikne nárok na poberanie dôchodku, nastáva okamih, kedy si potrebujú vybrať to, ako ho budú poberať. Sociálna poisťovňa pritom ponúka viacero možností tak, aby vyhovela každému. Niektorí si tak nechávajú posielať peniaze až domov, iní poverili niekoho iného, aby ich prevzal za nich. Zdá sa však, že po novom väčšina dôchodcov preferuje jednu konkrétnu možnosť.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, najbežnejším spôsobom poberania dôchodku je zasielanie peňazí na osobný bankový účet alebo ich preberanie v hotovosti. Penzia však môže odchádzať aj na účet manžela či manželky, ak o to poistenec požiada, na účet zákonného zástupcu, osobitného príjemcu, rehole (ak je senior jej členom) alebo formou hromadného poukazu priamo zariadeniu sociálnych služieb, v ktorom klient žije. Ak sa poberateľ nachádza vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody, peniaze sa realizujú prostredníctvom daného nápravného ústavu.

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Začínajú preferovať bezhotovostný spôsob

Ako zaznamenal portál oPeniazoch, vychádzajúc z informácií z Výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2025, zatiaľ čo v minulosti seniori preferovali poberanie dôchodkov v hotovosti, údaje z minulého roka hovoria o tom, že slovenskí dôchodcovia čoraz viac preferujú moderné technológie pred tradičným preberaním peňazí od poštára. Najnovšie dáta Sociálnej poisťovne ukazujú jasný trend – kým počet vyplácaných dôchodkov na bankové účty dynamicky rastie, záujem o hotovosť medziročne klesá.

Bankomat
Ilustračná foto: Unsplash

Sociálna poisťovňa vlani distribuovala v priemere viac ako 1,82 milióna dôchodkových dávok mesačne. Konkrétne na konci decembra minulého roka evidovala presne 1 824 249 vyplácaných penzií. Najväčšou zmenou v správaní poberateľov je však spôsob, akým sa k svojim peniazom dostávajú, a zdá sa, že preferujú modernejší prístup.

Prechod na bezhotovostný styk je čoraz výraznejší. Seniori oceňujú, že zasielanie peňazí na účet je pre nich pohodlnejšie, rýchlejšie a v neposlednom rade bezpečnejšie. Štatistiky vyzerali nasledovne:

  • Bezhotovostná výplata: Na osobný bankový účet na Slovensku dostávalo dôchodok priemerne 1 133 834 poberateľov. Medziročne ide o masívny nárast o viac ako 36-tisíc ľudí.
  • Výplata v hotovosti: Klasickú hotovosť (ktorá sa od novembra minulého roka realizuje prostredníctvom poštových poukazov) využívalo priemerne 323 638 seniorov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o takmer 14-tisíc ľudí.
Seniorka s notebookom
Ilustračná foto: Pexels

V zahraničí je to ešte bežnejšie

Trend elektronického bankovníctva dominuje aj pri senioroch, ktorí žijú mimo územia Slovenska či v špecializovaných zariadeniach. Štatistiky pre tieto dôchodky zas vyzerali takto:

  • Bezhotovostná výplata: Do cudziny smerovalo na bankové účty až 32 193 dôchodkov.
  • Výplata v hotovosti: V hotovosti bolo mimo SR vyplatených len 2 639 dávok.

Osobitný trend zaznamenala Sociálna poisťovňa aj pri senioroch, ktorí žijú v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa pri vyplácaní uplatňujú dva prístupy. Prvým z nich je zasielanie peňazí hromadným poukazom priamo na účet daného zariadenia, pričom takýmto spôsobom smeroval dôchodok v priemere k 12 588 poberateľom, čo predstavuje medziročný pokles o viac ako 500 ľudí. Druhou možnosťou je výplata na osobné účty klientov, ktorú v týchto zariadeniach využilo priemerne 1 404 dôchodcov.

Zdá sa tak, že seniori menia svoje návyky a zatiaľ čo v minulosti preferovali najmä návštevu poštárky, ktorá im vyplatila ich penziu na ruku, čoraz viac si zvykli na to vidieť peniaze prichádzať priamo na účet. Je to tak pre nich jednoduchšie a nemusia sa báť, že by v deň výplaty neboli doma.

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