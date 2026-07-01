Slovensko prebralo kormidlo V4. Fico s Rašim chcú prebudiť región a vrátiť mu stratenú silu

Vláda SR chce vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a rešpektovaním cesty, ktorú si iné krajiny vyberú ako cestu riadenia svojich vnútorných záležitostí. Vyhlásil to v príhovore premiér Robert Fico (Smer-SD) pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Krajiny V4 majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením. Fico zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru.
Fico zdôraznil, že slovenské predsedníctvo vo V4 sa začína v náročných geopolitických časoch, keď neplatia zásady medzinárodného práva a porušujú sa princípy, na ktorých stál svetový poriadok.
Vymenoval hlavné zásady
„Vláda Slovenskej republiky chce vstúpiť do tohto predsedníctva s jasnými princípmi a zásadami. Predovšetkým je to zásada dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, potom zásada nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a tretia dôležitá zásada – rešpektovanie cesty, ktorú si iné krajiny vyberú ako cestu riadenia svojich vnútorných záležitostí. A v tomto duchu sa budem ako predseda vlády správať pri riadení v rokoch 2026 a 2027 tohto formátu,“ zdôraznil premiér vo vystúpení pred koncertom k začiatku predsedníctva SR vo V4.
Okrem štyroch priorít v rámci slovenského predsedníctva spomenul Fico aj otázku mieru, ktorú považuje za piatu prioritu. „Napriek tomu, že patrím do veľmi úzkej skupiny premiérov v rámci Európskej únie, ktorí podporujú dialóg a veľká väčšina členských štátov Európskej únie podporuje vojnu na Ukrajine, urobím všetko preto, aby aj v rámci V4 zaznievali predovšetkým mierové posolstvá,“ vyhlásil s tým, že západný svet je prakticky vo vojne s Ruskom.
Medzi priority predsedníctva patrí i konkurencieschopnosť. V tejto súvislosti premiér pripomenul, že Európu v rámci nej predbehli iné regióny sveta. Treba podľa neho reagovať na najurgentnejší problém konkurencieschopnosti EÚ, ktorým sú vysoké ceny energií. „Verím, že v krátkom čase dôjde k stretnutiu premiérov V4 a nemeckého spolkového kancelára a že hlavnou témou budú vysoké ceny energií. S nimi musíme pohnúť,“ skonštatoval.
Najlepšie pripravené krajiny na vstup do Únie
V rámci priority, ktorou je rozširovanie EÚ, Fico zopakoval, že najlepšie pripravenými krajinami na vstup do Únie sú tri krajiny – Čierna Hora, Albánsko a Srbsko. Tieto krajiny môžu podľa neho do EÚ priniesť zdravý rozum a čerstvú krv. Slovensko podľa neho rešpektuje záujem Ukrajiny stať sa členom EÚ, ale nesúhlasí so žiadnymi skratkami ani výnimkami.
Premiér pripomenul tiež viacročný finančný rámec EÚ. „S veľkým potešením konštatujem, že členské štáty, partneri vo V4, majú veľmi príbuzné názory na dve zásadné témy, a to je otázka politiky kohézie, súdržnosti, odstraňovania regionálnych rozdielov a spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ zdôraznil. V rámci priority medziľudských vzťahov pripomenul vyšehradský fond, ktorý má dlhodobú tradíciu.
„Prežili sme obdobie temna,“ povedal Fico o období, keď bola V4 oslabená a bol podľa neho záujem zrušiť spoluprácu v rámci regiónu. „Bolo niekoľko rokov, kedy boli stretnutia V4 maximálne formálne. Stretli sme sa bez výsledkov, naše stanoviská boli prázdne politické deklarácie bez toho, aby sme koordinovali spoločné politiky,“ dodal s tým, že v minulosti V4 dosahovala významné výsledky v rámci európskej politiky, napríklad spoločné vetovanie návrhu na zavedenie povinných migračných kvót. Fico si váži, že na nedávnom stretnutí premiérov krajín V4 vyjadrili všetci štyria lídri ochotu opätovne spolupracovať v tomto formáte. „Boli sme silní, potom sme prakticky neexistovali a máme záujem byť opäť veľmi silní,“ uzavrel.
Vyjadril sa aj Raši
Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) by malo byť obdobím otvoreného dialógu a konštruktívnej spolupráce. Pri príležitosti otvorenia predsedníctva SR vo V4 na Bratislavskom hrade to zdôraznil predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Želá si, aby krajiny V4 dokázali rozvíjať to, čo ich spája, a s rešpektom pristupovať k tomu, v čom sa líšia. „Ak chceme byť silným hlasom v Európe, musíme najskôr zostať silným spoločenstvom medzi sebou,“ zdôraznil Raši v príhovore.
Otvorenie slovenského predsedníctva vo V4 je podľa Rašiho príležitosťou nadviazať na doterajšiu spoluprácu krajín tohto regiónu, posilňovať vzájomný dialóg a hľadať spoločné riešenia tam, kde ho spájajú spoločné záujmy a hodnoty. Pripomenul, že Európa čelí mnohým výzvam, mení sa bezpečnostné prostredie, svetová ekonomika aj technológie a spôsob života. „Práve preto sú rešpekt, schopnosť budovať mosty porozumenia a dobré susedské vzťahy kľúčovými piliermi nášho partnerstva,“ myslí si Raši. Dodal, že hlas tohto regiónu má svoju váhu a je dôležitý pre budúcnosť celej Európy.
Šéf NR SR verí, že krajiny V4 budú aj naďalej potvrdzovať, že stredná Európa nie je len geografickým priestorom na mape, ale miestom hodnôt, partnerstva a spoločnej zodpovednosti za našu budúcnosť. „Slovenská republika chce počas svojho predsedníctva nadviazať na všetko dobré, čo Vyšehradská skupina počas rokov svojej existencie vytvorila. Chceme podporovať konkrétnu spoluprácu v oblastiach, ktoré majú priamy význam pre život našich občanov – od kultúry a vzdelávania, cez vedu, inovácie a investície, konkurencieschopnosť až po cezhraničné projekty a rozvoj medziľudských vzťahov,“ vyhlásil Raši. Osobitnú pozornosť chce Slovensko venovať mladým ľuďom, ale aj spolupráci parlamentov krajín V4.
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