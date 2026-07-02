Karin Haydu ukázala výnimočný deň svojej dcéry: Pri týchto záberoch sa jej ťažko skrývala hrdosť

Promócie patria medzi chvíle, ktoré majú v rodine výnimočné miesto. Nie je to len slávnostný diplom či titul pred menom, ale aj dôkaz rokov učenia, úsilia a vytrvalosti, ktorý so sebou prináša veľkú hrdosť aj nový začiatok.
Herečka a moderátorka Karin Haydu zverejnila na svojom Instagrame emotívne video z promócií svojej dcéry Vanesy. Tá úspešne ukončila bakalárske štúdium na Paneurópskej vysokej škole a z dôležitého dňa si odniesla titul bakalárky.
Pre známu mamu to bol výnimočný okamih, o ktorý sa podelila aj so svojimi sledovateľmi. Karin Haydu patrí medzi známe tváre, ktoré svoju dcéru v živote dlhodobo podporujú. Vanesa už dávno nie je malé dievčatko, ktoré verejnosť vnímala najmä po boku svojej mamy.
Dnes je z nej dospelá mladá žena, ktorá má za sebou dôležitý míľnik v podobe ukončeného vysokoškolského štúdia. Pre rodiča je podobný okamih často plný dojatia. Roky úsilia, skúšok, povinností aj odriekania sa v jednej chvíli spoja do slávnostného momentu, keď dieťa preberá diplom a symbolicky vstupuje do ďalšej životnej kapitoly. Karin neskrývala, že je na svoju dcéru mimoriadne hrdá.
Venovala jej emotívne slová
Karin sa zo svojej radosti podelila aj s fanúšikmi a dcére venovala slová, ktoré hovoria za všetko. Bolo z nich cítiť obrovskú hrdosť, lásku aj dojatie z toho, že Vanesa má za sebou ďalší dôležitý krok v živote.
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„Dievčatko moje, som na teba nesmierne pyšná. Za všetkým, čo si dosiahla, sú tvoje schopnosti, múdrosť, odhodlanie, vytrvalosť a veľké srdce. Sledovať, ako si kráčaš za svojimi snami, je pre mňa tým najväčším darom,“ začala svoj príspevok.
Dcére popriala šťastný život, úspešné dni aj odvahu veriť snom
V odkaze dcére pridala aj prianie do ďalších rokov. Popriala jej veľa šťastných a výnimočných dní, ale aj to, aby si zachovala odvahu, láskavosť, pokoru a vieru vo vlastné sny.
„Milujem ťa najviac na svete a z celého srdca ti prajem, aby tvoj život prinášal ešte mnoho takýchto šťastných, úspešných a výnimočných dní. Nech nikdy nestratíš odvahu veriť svojim snom, zostaň vždy taká úžasná, láskavá a pokorná, aká si dnes,“ písala ďalej.
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Karin pridala aj krásnu gratuláciu, v ktorej dcéru s hrdosťou oslovila jej novým titulom. „Gratulujem ti k promóciám, moja milovaná Bc. Vaneska,“ dodala na záver celého príspevku hrdá mama.
Vanesa si vybrala inú cestu než herectvo
Pri dcére známej herečky sa možno ponúkalo, že sa vyberie podobným smerom a bude pokračovať v umeleckom prostredí. Vanesa si však zvolila vlastnú cestu. Karin Haydu už v minulosti prezradila, že jej dcéra študuje úplne iný odbor a herectvo berie skôr ako príjemné spestrenie.
„Vaneska už je dospelá slečna, študuje na vysokej škole, študuje úplne iný odbor, ako je umelecký alebo teda herectvo. Má to ako hobby, občas si však odbieha účinkovať do seriálov,“ prezradila Karin o svojej dcére.
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Vanesa sa hereckému prostrediu úplne nevyhýba, no jej hlavná cesta vedie iným smerom. Sympatické je aj to, že sa nerozhodovala iba podľa toho, v akom prostredí vyrastala, ale podľa seba a toho, čo jej dáva zmysel.
Majú spolu kamarátsky vzťah
Karin Haydu sa už pred časom netajila tým, že má s dcérou veľmi blízky vzťah. O Vanese hovorila nielen ako o svojej dcére, ale aj ako o parťáčke, s ktorou sa veľa nasmeje a s ktorou ju spája krásne priateľské puto.
„Je to veľmi slušné, hodnotovo upratané dievča, je aj veľmi vtipná, takže my sa spolu veľa nasmejeme. Ja som si vlastne porodila kamarátku, takže ja som za ňu veľmi vďačná,“ vyjadrila sa.
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Pre Karin boli preto Vanesine promócie veľmi silným a dojímavým momentom. Neboli len ukončením jednej etapy štúdia, ale aj krásnym dôkazom toho, že z jej dcéry vyrástla samostatná, múdra a cieľavedomá mladá žena.
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