Napätie u Bieberovcov: Expertka na odčítanie z pier odhalila drsné slová, ktoré spevák adresoval Hailey na Grammy

Vzťah Justina a Hailey Bieberovcov je pod drobnohľadom snáď od jeho samotného začiatku. Kritické reakcie okolia sa ešte viac zintenzívnili po tom, ako sa zosobášili a modelka sa dokonca v minulosti vyjadrovala ku klebetám, že sa v skutočnosti nenávidia a stále viac sa vzďaľujú. Vtedy reagovala slovami, že je to akoby ľudia nechceli veriť, že môžu byť s Justinom spolu šťastní.
Tieto klebety pritom vznikali kvôli momentom, ktoré zachytávali speváka v nie najlepšej nálade, pričom sa v danom okamihu k Hailey nesprával najlepšie. Napríklad, keď jej zabuchol dvere od auta priamo pred nosom alebo odišiel bez nej a ona za ním musela utekať. Minulý rok sa jej navyše verejne ospravedlnil po tom, ako jej v hádke povedal, že nikdy nebude na obálke Vogue v snahe, aby sa cítila rovnako zle ako on. Urobil tak po tom, ako sa na túto obálku skutočne dostala a dokázala, že jeho slová neplatia.
Nepríjemný moment na červenom koberci
Justin Bieber najnovšie zaujal na udeľovaní cien Grammy, kde na pódiu vystúpil len v spodnej bielizni. Ešte predtým sa však stihol s manželkou prejsť po červenom koberci. Teraz, keď odborníčka na odčítanie z pier odhalila, akú poznámku adresoval Hailey, na jeho kontroverzné vystúpenie sa rýchlo zabudlo a fanúšikovia riešia len jeho strohý komentár, ktorý vôbec nepôsobil milo.
Keď Hailey pózovala fotografom s rukou v bok, načiahla sa k Justinovmu ramenu. On ju však podľa záberov striasol, niečo povedal a následne od nej odišiel. Podľa expertky na odčítanie z pier Nicoly Hickling, ktorá sa vyjadrila exkluzívne pre denník The Mirror, spevák hitu „Baby“ svojej polovičke povedal: „Nedotýkaj sa ma.“ (pozn. red. v angličtine „Don’t grab me“).
Dvojica sa následne od seba vzdialila a pózovala oddelene. Po chvíli sa modelka k Justinovi opäť priblížila, krátko sa držali za ruky, a potom ju viedol ďalej po červenom koberci. Hoci tak šlo o krátky moment, kedy manželský pár pôsobil neharmonicky, ako zachytil portál Tyla, rýchlo sa tento okamih stal predmetom diskusií na sociálnych sieťach.
@billboard Justin and Hailey Bieber attend the 2026 #Grammys #justinbieber #haileybieber ♬ original sound – billboard
„Jednoducho ho nebaví tam byť,“ špekuloval jeden používateľ siete X, zatiaľ čo ďalší teoretizoval: „Pravdepodobne sa tesne predtým pohádali.“ Iní s tým však zásadne nesúhlasili a Justina bránili: „Nenávidí akcie na červenom koberci a paparazzov nenávidí ešte viac. Nebol nahnevaný na Hailey, pretože akonáhle vošli dnu, už sa len usmieval.“
