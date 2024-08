Hailey Bieber má už plné zuby kritiky jej manželstva s Justinom. Rozhodla sa konečne úprimne prehovoriť a toto je jej odkaz

Zatiaľ čo sa Justin a Hailey Bieberovci pripravujú na privítanie svojho prvého dieťaťa, špekulácie médií o stave ich šesťročného manželstva sú stále rovnako intenzívne ako kedykoľvek predtým. Navyše, vojny fanúšikov Hailey a Seleny stále pokračujú, hoci sú obe šťastne zadané a priznali, že medzi sebou nemajú konflikt.

V úprimnom rozhovore pre W Magazine Hailey Bieber prezradila, že hoci je zvyknutá žiť svoj život v centre pozornosti, vyrovnať sa s klebetami a obvineniami o tom, že má nešťastné manželstvo, je pre ňu stále náročné.

„Ľudia mi od prvého dňa môjho vzťahu dávajú pocítiť, že je zlý. ‚Ach, odlučujú sa. Nenávidia sa navzájom. Rozvádzajú sa,’“ povedala modelka a dodala: „Je to, akoby ľudia nechceli veriť, že sme šťastní.“

Stále sa jej to dotkne

Ďalej poznamenala: „Snažila som sa tváriť, že to bolí čoraz menej. Snažila som sa myslieť na to, že si v určitom momente človek zvykne, že sa to bude hovoriť a že ľudia sa budú správať takto. Ale uvedomujem si, že v skutočnosti to nikdy nebolí menej.“

Hailey Bieber, ktorá je dcérou herca Stephena Baldwina a návrhárky Kennyi Baldwin, bola prvýkrát romanticky spájaná s Justinom Bieberom v roku 2015. Hoci pôvodný vzťah dvojice rýchlo vyšumel, v júni 2018 svoj románik obnovili – len niekoľko týždňov po tom, ako sa Hailey Bieber prechádzala ruka v ruke so Shawnom Mendesom na galavečere Met Gala a cesty Justina Biebera a dlhoročnej priateľky Seleny Gomez sa zdanlivo rozišli.

Hailey pritom bola dlhé roky Justinovou fanúšičkou a dokonca fandila aj jeho vzťahu so Selenou predtým, než sa do neho sama zaľúbila.

Nerozbila im vzťah

V podcaste „Call Her Daddy“ v roku 2022 Hailey povedala, že ju na internete stále obviňujú z toho, že sa postavila medzi Justina a Selenu, a objasnila, že jej manžel bol nezadaný, keď sa dali dokopy. „Chápem, ako to vyzeralo zvonku, a je tam veľa špekulácií, ale bola to situácia, pri ktorej viem s istotou, že bolo správne, že tie dvere zavreli,“ povedala s odkazom na vzťah Justina a Seleny, a dodala: „V tom čase neboli vo vzťahu, ale, samozrejme, je tam veľmi dlhá história.“

Svoj postoj znova potvrdila v minuloročnom rozhovore pre reláciu The Circuit agentúry Bloomberg. „Nemyslím si, že ide o mňa, Hailey Bieber a Selenu Gomez,“ vysvetlila modelka a dodala: „Nie je to o tomto zápase medzi dvoma ženami – je to o odpornej, nechutnej nenávisti, ktorá môže vychádzať z úplne vymyslených a prekrútených a udržiavaných naratívov, ktoré môžu byť naozaj nebezpečné.“