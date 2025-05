Justin Bieber sa verejne ospravedlnil Hailey. V hneve vyslovil slová o jej kariére, ktoré by nechcela počuť žiadna žena

O dráme ohľadom Justina, Hailey a Seleny ste už určite počuli. Justin a Hailey sa rovnako ako Justin so Selenou v minulosti rozišli a znova dali dokopy a v roku 2018 sa z Hailey Baldwin stala Hailey Bieber. Pár navyše v minulom roku privítal na svete svojho prvorodeného syna. Napriek tomu je ich vzťah stále pod drobnohľadom a niektorí fanúšikovia radi na Hailey hľadajú chyby, aby mohli povedať, že mal Justin zostať so Selenou. Zdá sa to však zbytočné, keďže sa o hrubé poznámky na adresu Hailey dokáže postarať aj samotný Justin.

Ako informuje portál Mirror, fanúšikovia Justina Biebera nedávno ostali v šoku, keď spevák bez okolkov priznal zlomyseľnú poznámku, ktorú povedal Hailey počas jednej z hádok. Toto priznanie dokonca napísal verejne na Instagrame pod fotografiu Hailey na obálke Vogue, takže si ho mohol každý prečítať. Po vlne kritiky však popis fotografie rýchlo zmenil, a hoci sa Hailey ospravedlnil, bolo už neskoro.

Vraj sa na obálku nikdy nedostane

„Toto mi pripomína, že keď sme sa s Hailey veľmi pohádali, povedal som Hails, že nikdy nebude na obálke Vogue. Jaj, ja viem, také zlomyseľné. Z nejakého dôvodu, pretože som sa cítil taký znevážený, som si pomyslel, že sa musím pomstiť,“ napísal Justin pôvodne k fotografii obálky časopisu Vogue, ktorú najnovšie zdobí práve jeho manželka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vogue (@voguemagazine)

„Myslím, že keď dozrievame, uvedomujeme si, že zúčtovaním ničomu nepomôžeme, úprimne povedané, len predlžujeme to, čo naozaj chceme, a to je intimita a spojenie,“ pokračoval Bieber a na záver svojho príspevku napísal odkaz priamo Hailey, ktorý znel: „Takže „baby“, už to vieš, ale odpusť mi, že som ti povedal, že nedostaneš obálku Vogue, pretože som sa očividne hlboko mýlil.“

Zatiaľ čo niektorí tvrdili, že jednoducho žartoval, mnohí kanadského speváka za jeho poznámky kritizovali. To sa ho zrejme dotklo, keďže neskôr celý popis aj s ospravedlnením vymazal a jednoducho ho nahradil smajlíkom, ktorý krčí ramenami. Bolo však už neskoro, o čom svedčia komentáre fanúšikov ako: „Všetci sme to videli.“ alebo „Nech ma tento typ lásky nikdy nestretne.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Justin Bieber (@justinbieber)

Ľudia zároveň žartovali a v komentároch spomínali text Justinovej piesne „is it too late now to say sorry“, čo v preklade znamená „je príliš neskoro povedať prepáč“. Objavilo sa tiež skonštatovanie, že „Hailey nepotrebuje nových hejterov, toho najväčšieho má doma“ a otázka „kto potrebuje nepriateľov, keď má takého manžela ako si ty“.

Je teda jasné, že fanúšikovia súcitili s Hailey a automaticky sa postavili na jej stranu. A hoci sa Justin v tomto príspevku aj ospravedlnil, niektoré veci je asi lepšie nechať si pre seba.