Dátum z Čarodejníc sa stal realitou: V roku 2026 sa odohráva ich najhorší scenár. Budete sa cítiť staro

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
V príbehu sa Chris vrátil z ďalekej budúcnosti – z roku 2026.

Seriály v minulosti ukazovali budúcnosť rôzne – niektorí tvorcovia si v nich predstavovali neuveriteľné technické vymoženosti, iní predpokladali vesmírne invázie a napríklad také Čarodejnice ukázali svet, ktorý zužovala temnota a diktatúra. Budúcnosť tohto seriálu je pritom dnes už súčasnosťou a vy sa oficiálne môžete cítiť staro. 

Seriál Čarodejnice bol kedysi na Slovensku hitom. Všetci so zatajeným dychom sledovali boj troch mladých čarodejníc a so slzami v očiach prežívali smrť najstaršej z nich. Z pôvodnej trojice Prue, Piper a Phoebe sa neskôr stali Piper, Phoebe a Paige, zatiaľ čo ich anjelským opatrovníkom bol Leo. Na konci piatej série sa k osadenstvu pridal Chris, ktorý sa najskôr predstavil ako Chris Perry, predtým než bolo odhalené, že je synom Lea a Piper z budúcnosti.

Foto: MovieStillsDB

Vrátil sa do minulosti, aby zachránil brata

Ak potrebujete ešte viac osviežiť pamäť, čo sa týka tejto zápletky, máme pre vás krátku rekapituláciu:

V budúcnosti sú sestry Halliwellové mŕtve a z Wyatta, staršieho syna Lea a Piper, sa stal zlý diktátor. Chris sa zasnúbil s bosorkou-vrahyňou menom Bianca, ktorá je členkou klanu Phoenix. Bianca mu pomohla vkradnúť sa do sídla a vrátiť Knihu tieňov na jej právoplatné miesto, aby mohli nájsť kúzlo, ktoré pošle Chrisa späť v čase do roku 2003. Jeho cieľom bolo zabrániť Wyattovi, aby sa stal zlým. V roku 2003 sa Chris teleportoval do sídla a zachránil Paige Matthewsovú pred smrťou po tom, čo ju Titáni premenili na kameň.

Teraz, keď máte pamäť osvieženú, prichádza moment, kedy sa môžete začať cítiť staro. Ak by ste si totiž túto epizódu, alebo pokojne aj celý seriál, pozreli dnes, šiestu a siedmu sériu by ste už vnímali inak. Chris sa totiž do roku 2003 vrátil z ďalekej budúcnosti – z roku 2026. Temný svet, ktorému vládne Wyatt ako zloduch sa tak odohráva práve teraz a môžete si zábery týchto scén porovnať so súčasnosťou, aby ste zhodnotili, ako veľmi sa (mínus nadvláda temného čarodejníka) tvorcovia trafili do toho, ako bude svet vyzerať.

