Dátum z Čarodejníc sa stal realitou: V roku 2026 sa odohráva ich najhorší scenár. Budete sa cítiť staro

Seriály v minulosti ukazovali budúcnosť rôzne – niektorí tvorcovia si v nich predstavovali neuveriteľné technické vymoženosti, iní predpokladali vesmírne invázie a napríklad také Čarodejnice ukázali svet, ktorý zužovala temnota a diktatúra. Budúcnosť tohto seriálu je pritom dnes už súčasnosťou a vy sa oficiálne môžete cítiť staro.
Seriál Čarodejnice bol kedysi na Slovensku hitom. Všetci so zatajeným dychom sledovali boj troch mladých čarodejníc a so slzami v očiach prežívali smrť najstaršej z nich. Z pôvodnej trojice Prue, Piper a Phoebe sa neskôr stali Piper, Phoebe a Paige, zatiaľ čo ich anjelským opatrovníkom bol Leo. Na konci piatej série sa k osadenstvu pridal Chris, ktorý sa najskôr predstavil ako Chris Perry, predtým než bolo odhalené, že je synom Lea a Piper z budúcnosti.
Vrátil sa do minulosti, aby zachránil brata
Ak potrebujete ešte viac osviežiť pamäť, čo sa týka tejto zápletky, máme pre vás krátku rekapituláciu:
Teraz, keď máte pamäť osvieženú, prichádza moment, kedy sa môžete začať cítiť staro. Ak by ste si totiž túto epizódu, alebo pokojne aj celý seriál, pozreli dnes, šiestu a siedmu sériu by ste už vnímali inak. Chris sa totiž do roku 2003 vrátil z ďalekej budúcnosti – z roku 2026. Temný svet, ktorému vládne Wyatt ako zloduch sa tak odohráva práve teraz a môžete si zábery týchto scén porovnať so súčasnosťou, aby ste zhodnotili, ako veľmi sa (mínus nadvláda temného čarodejníka) tvorcovia trafili do toho, ako bude svet vyzerať.
Nahlásiť chybu v článku