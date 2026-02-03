Šok na Grammys: Justin Bieber vystúpil v boxerkách. Za bizarným odevom sa ale skrýval premyslený ťah

Foto: SITA

Dana Kleinová
Podstatné boli talent a marketing, nie drahé oblečenie.

Udeľovanie cien Grammys prinieslo viacero prekvapení večera. Alex Warren počas vystúpenia zažil technické problémy, čo spôsobilo, že jeho spev chvíľu neladil s melódiou a Bad Bunny získal ocenenie za najlepší album roka, pričom je to vôbec prvý album v španielčine, ktorý dostal túto hlavnú cenu. Čo sa týka oblečenia, ľudia si zapamätali najmä dva outfity – Chappell Roan so šatami, ktoré mala pripevnené na bradavkách, a Justina Biebera, ktorý sa na vystúpenie akosi zabudol obliecť. 

Justin Bieber bol nominovaný v štyroch kategóriách, vrátane albumu roka za „Swag“. Nanešťastie však odišiel s prázdnymi rukami. Napriek tomu 31-ročný spevák zanechal poriadny dojem, keďže sa postavil na pódium Grammys len vo fialových saténových boxerkách a ponožkách a tak odspieval skladbu YUKON.

Prečo bol len v boxerkách?

Hitmaker, ktorý sa podujatia zúčastnil so svojou manželkou Hailey Bieber, vyšiel na pódium len v saténových, trblietavých levanduľových boxerkách a ponožkách, čo mnohých divákov prekvapilo, píše portál Tyla. Na sieti X sa jeden z fanúšikov opýtal: „Prečo je Justin Bieber na #Grammys v boxerkách?“, zatiaľ čo iný priznal: „Som fanúšikom Justina Biebera odjakživa, ale som veľmi zmätený z toho, že vystupuje v boxerkách.“

Foto: SITA

Ostatní diváci upozornili na to, že spomínané trblietavé fialové boxerky sú v skutočnosti z Bieberovej vlastnej značky Skylrk. Tá predáva obaly na telefóny, džínsy, ponožky, šľapky, slnečné okuliare a sety troch kusov boxeriek, ktoré začínajú na cene 46 libier (približne 53 eur). Logo značky bolo viditeľné na páse a boxerky boli po celom povrchu zdobené krištáľovými nášivkami.

Zdá sa tak, že Justinov odev bol šikovný marketingový ťah, ktorý sa vyplatil. Podľa informácií denníka The New York Times sa boxerky údajne kompletne vypredali len pár minút po vystúpení.

To však nie je jediný dôvod, prečo si fanúšikovia myslia, že sa odhodlal k tomuto odvážnemu kroku. Niektorí totiž v rozhodnutí vystúpiť bez tanečníkov, šialených efektov, kulís či prepracovaných kostýmov videli hlbšiu symboliku. Napríklad na platforme X zaznelo: „Úprimne si myslím, že Justin vystúpil takto oblečený a s minimálnou produkciou, aby dokázal, že nepotrebuje obrovskú šou a pozlátko, aby bol najlepší. Jeho spev dnes večer zatienil všetko a všetkých. Neuveriteľné.“

Celé Justinove vystúpenie si môžete pozrieť tu:

