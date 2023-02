Harry Potter mal v druhej časti zomrieť, no nestalo sa: Fanúšikov to dlho trápilo, záhada má jednoduché vysvetlenie

Príbeh Harryho Pottera je všetkým skalným fanúšikom dôverne známy. Tí najvernejší dokonca poznajú aj detaily, o ktorých sa mnohým možno ani len nesníva, keďže autorka tohto kultového fantasy diela pokračuje v rozširovaní sveta čarodejníkov aj na webe Wizarding World (predtým Pottermore). Práve tu vysvetľuje mnohé nejasnosti alebo dopĺňa, ako sa príbehy obľúbených postáv vyvíjali ďalej po veľkolepom finále v Daroch smrti. Jedna vec ale fanúšikom nedáva spávať dodnes.

Samozrejme, fanúšikovia Harryho Pottera radi diskutujú o všetkom, čo sa v príbehu naprieč jednotlivými dielmi série odohralo. Autorka J. K. Rowlingová mala všetko do bodky premyslené, aspoň to teda tvrdila a drvivá väčšina čitateľov a aj divákov jej dáva za pravdu. Potom je tu ale aj druhá skupina milovníkov čarodejníckeho sveta, ktorá rada teoretizuje a nad jednou vecou o čosi viac.

Mohol sa príbeh skončiť už v druhej časti?

Ide o zdanlivú dieru v celej zápletke, ktorá mohla ukončiť Harryho príbeh už v druhej časti Harry Potter a Tajomná komnata (Harry Potter and the Chamber of Secrects). Hlavný hrdina mal podľa tejto teórie umrieť aj spolu so spomienkou na Toma Riddla, teda lorda Voldemorta v jeho študentskom denníku.

Teória, ktorú fanúšikovia radi z času na čas zdieľajú aj na sociálnych sieťach, hovorí o tom, že ak Voldemort pri rozdelení svojej duše vložil kúsok tej svojej aj do samotného Harryho, bol z neho vlastne horcrux. To je napokon aj fakt, ktorý predostrela Rowlingová v závere ságy.

Problém ale nastáva v tomto prípade v spomínanej Tajomnej komnate, kde Harry bojuje s baziliskom – obrovským hadom, ktorého jed dokáže zničiť akúkoľvek čiernu mágiu, a teda aj Voldemortove horcruxy. Napokon, práve baziliskov jed pomohol Harrymu zničiť Voldemortov denník a Ron s Hermionou s ním tiež zničili horcrux v podobe diadému v Daroch smrti. Harry však bol tiež jeden z Voldemortových horcruxov a baziliskov zub sa mu pri boji zabodol do ruky. Harry sa tak mal vypariť tiež, čo sa ale nestalo.

Rowlingová to už dávno vysvetlila

Zaujímavá teória, o ktorej si diskutovalo už na viacerých frontoch, ale natrafila na niečo, čo mnohým na um nijak nezišlo. A Rowlingová túto dieru v deji, samozrejme, dodatočne vysvetlila a zároveň aj fanúšikov o niečo poprosila, ako uvádza napríklad portál televíznej stanice MTV.

Takáto nedbanlivosť v deji si totiž vysvetlenie zaslúži a je jasné, že samotná autorka bola z času na čas tiež bombardovaná otázkami, ako je to možné. Odpoveď poskytla viackrát, pričom v roku 2016 už dokonca fanúšikov aj poprosila, aby sa jej to už nepýtali.

Along with "the Horcrux wasn't destroyed in CoS because Harry didn't die #PleaseNeverAskMeThatAgainPlease" https://t.co/ih4QwuQncI — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 11, 2016

Vysvetlenie je naozaj prosté. Harry nezomrel, pretože mu pomohol fénix Félix, ktorého slzy, ako je tiež známe, majú liečivé účinky. Rana, ktorú Harrymu v ruke spôsobil bazilisk, tak bola vyliečená a zničený bol len Voldemortov denník. Samozrejme, ak by Félix nepriletel, Harry by to už mal zrátané a ďalšie diely by už zrejme nevznikli.