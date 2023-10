Ľudia sú v šoku z finále seriálu Koruna: Znechutilo ich, že ukazuje „ducha“ princeznej Diany

Seriál The Crown z dielne Netflixu sa blíži do veľkolepého finále. Šiesta séria uzrie svetlo sveta už o pár týždňov, pričom diváci v nej budú sledovať ďalší vývoj kráľovskej rodiny a špeciálne náročné obdobie princeznej Diany.

Článok pokračuje pod videom ↓

Seriál Koruna, v originálnom názve The Crown, doslova pohltil svet, pričom milióny ľudí s úžasom sledovali život seriálovej kráľovskej rodiny. V slede historických udalostí a skutočných príbehov sa tento projekt dostal až k šiestej sérii, ktorá bude zároveň posledná.

Tvorcovia si však pre fanúšikov pripravili prekvapenie, a síce, že šiesta séria nevyjde naraz celá, no bude rozdelená na dve časti. Prvé 4 epizódy budú zverejnené 16. novembra 2023, pričom zvyšných šesť o necelý mesiac neskôr, konkrétne 14. decembra. Tento ťah si Netflix odskúšal aj na hitoch ako The Witcher či Stranger Things, píše Timeout.

Netflix zožal veľkú vlnu kritiky

Vo štvrtok pridal Netflix prvý trailer na šiestu sériu, pričom ukážka sa venuje primárne Diane, jej náročnému obdobiu, kedy sa nevie dostať z enormného mediálneho tlaku novinárov a zároveň buduje vzťah s producentom Dodim Fayedom.

Práve tento počin vzniesol na Netflix obrovskú vlnu kritiky. Ľudia po zverejnení traileru, v ktorom má Diana zároveň emotívny rozhovor s kráľovnou či so svojimi synmi, začali húfne uverejňovať komentáre a narážky, aby tvorcovia nechali princeznú odpočívať v pokoji a netlačili jej posledné roky života na obraz. „Také neúctivé a hanebné, hanbite sa!“, „Z tejto série sa stala kopa odpadu, je to veľmi urážlivé,“ opisuje Daily Mail niektoré z hejtov od ľudí.

Dianin duch pohoršil ľudí

V ukážke sa má objaviť Diana ako „duch“, čo teda nahnevalo ľudí a k vyjadreniu popohnalo aj tvorcu seriálu. „Nikdy som si to nepredstavoval ako Dianinho „ducha“ v tradičnom zmysle. Bola to ona, ktorá naďalej živo žila v mysliach tých, ktorých opustila. Diana bola jedinečná a myslím, že práve to ma inšpirovalo nájsť jedinečný spôsob, ako ju reprezentovať. Rozprávkovo si zaslúžila zvláštne zaobchádzanie,“ povedal 60-ročný Peter Morgan.

Úvodná polovica série sa bude venovať práve Diane od roku 1997, udalostiam okolo jej rozvodu s princom Charlesom až po cestu do Paríža, ktorá sa jej stala osudnou. Následne budú časti o tom, aký vplyv mala Dianina smrť na monarchiu, vzťahy v rodine či jej dospievajúcich synov Harryho a Williama. Príbeh by mal končiť svadbou Charlesa a Camilly v roku 2005.

Počas šiestej série sa, prirodzene, obmení niekoľko hercov v kľúčových postavách. Kráľovnú aj naďalej stvárni Imelda Staunton, Elizabeth Debicki a Dominic West sa vracajú ako princezná Diana, respektíve princ Charles. Novou a zaujímavou tvárou bude určite Meg Bellamy, ktorá bude hrať Kate Middleton.

Vynára sa aj otázka, či je táto 6. séria, ktorá bola ako jediná točená po smrti kráľovnej Alžbety II., skutočne posledná. Aktuálne sa tvorcovia vyjadrujú tak, že pokračovanie nie je v pláne.