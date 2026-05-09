Daniel Radcliffe prezradil, ktorú časť Harryho Pottera má najmenej rád. Priznal, kedy sa cítil trápne

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Harry Potter
Pravdepodobne by ste jeho odpoveď neuhádli.

Ako fanúšikovia filmového Harryho Pottera môžeme ľudí v našom gangu rozdeliť do dvoch skupín – na tých, ktorí nedajú dopustiť predovšetkým na prvé filmy o mladom čarodejníkovi a na druhú kategóriu, ktorá preferuje sledovanie osudov našich hrdinov už neskôr. Do ktorej z nich by ale podľa vás mohol patriť samotný Daniel Radcliffe, herec, ktorý vdýchol život postave samotného Harryho Pottera? Poznáme odpoveď a možno vás prekvapí. 

Prvý sfilmovaný diel Harry Potter a Kameň mudrcov uzrel svetlo sveta v roku 2001 a úplne záverečný, Harry Potter a Dary smrti, časť druhá mala premiéru v roku 2011. Odvtedy uplynulo približne 15 rokov, no fascinácia nimi stále pretrváva.

Viac z témy Harry Potter:
1.
Harry Potter mal v druhej časti zomrieť, no nestalo sa: Záhada má jednoduché vysvetlenie
2.
Tvorcovia urobili chybu, keď ju vystrihli: Scéna z filmu Harry Potter a Dary smrti fanúšikov dojala k slzám
3.
Nikto nevedel, čo sa stalo s kľúčovou postavou po konci ságy Harry Potter. Rowlingová priniesla vysvetlenie
Zobraziť všetky články (138)

Okrem toho je v realizácii seriálová adaptácia kníh J. K. Rowlingovej, ktorá vzniká pod taktovkou HBO a prvej série by sme sa mali dočkať už tieto Vianoce. Aj vďaka tomu sa opäť začínajú objavovať zaujímavé informácie v spojitosti aj s filmami o mladom čarodejníkovi.

Foto: MovieStillsDB

Daniel Radcliffe sa po dlhých rokoch od stvárnenia snáď svojej najviac ikonickej roly (aj keď ich počas svojej kariéry stvárnil veľké množstvo) objavil v podcaste Happy Sad Confused, kde ho vyspovedal Josh Horowitz, upozornil portál UNILAD. A prišla reč aj na Harryho Pottera.

Fanúšikovia by s ním nemuseli súhlasiť

Radcliffe dostal zaujímavé zadanie, a to vybrať si spomedzi jednotlivých dielov ten, ktorý má radšej. Pre herca, ktorý stvárnil hlavnú úlohu a žil s týmto projektom desaťročia, to nemusí byť vôbec jednoduché. Navyše priznal, že filmy už dlho nevidel, na rozdiel od nás fanúšikov, ktorí si dávame maratón aspoň raz do roka.

Spomedzi Kameňa mudrcov a Tajomnej komnaty si zvolil úplne prvý diel, pretože, ako priznal, miluje baziliška. Ak by ste si mysleli, že medzi trojkou a štvorkou uprednostnil Väzňa z Azkabanu, nie je to tak a špeciálne miesto v jeho srdci má práve Harry Potter a ohnivá čaša.

Keď došla reč na Fénixov rád a Polovičného princa, priznal, že Polovičného princa má najmenej rád zo všetkých. No dodal, že je to pre jeho osobné dôvody, nie preto, že by bol film zlý. No a napokon za kráľa všetkých filmov si zvolil druhú časť Darov smrti.

Okrem toho herec priznal, že keď bol tínedžerom, bolo pre neho trápne pozerať prvé filmy. No to sa časom zmenilo a dnes sa mu zdajú byť milé.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Dokonalý film existuje.“ Vyšiel pred vyše 40 rokmi, mladí Slováci ho možno nikdy nevideli

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac