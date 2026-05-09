Daniel Radcliffe prezradil, ktorú časť Harryho Pottera má najmenej rád. Priznal, kedy sa cítil trápne

Ako fanúšikovia filmového Harryho Pottera môžeme ľudí v našom gangu rozdeliť do dvoch skupín – na tých, ktorí nedajú dopustiť predovšetkým na prvé filmy o mladom čarodejníkovi a na druhú kategóriu, ktorá preferuje sledovanie osudov našich hrdinov už neskôr. Do ktorej z nich by ale podľa vás mohol patriť samotný Daniel Radcliffe, herec, ktorý vdýchol život postave samotného Harryho Pottera? Poznáme odpoveď a možno vás prekvapí.
Prvý sfilmovaný diel Harry Potter a Kameň mudrcov uzrel svetlo sveta v roku 2001 a úplne záverečný, Harry Potter a Dary smrti, časť druhá mala premiéru v roku 2011. Odvtedy uplynulo približne 15 rokov, no fascinácia nimi stále pretrváva.
Okrem toho je v realizácii seriálová adaptácia kníh J. K. Rowlingovej, ktorá vzniká pod taktovkou HBO a prvej série by sme sa mali dočkať už tieto Vianoce. Aj vďaka tomu sa opäť začínajú objavovať zaujímavé informácie v spojitosti aj s filmami o mladom čarodejníkovi.
Daniel Radcliffe sa po dlhých rokoch od stvárnenia snáď svojej najviac ikonickej roly (aj keď ich počas svojej kariéry stvárnil veľké množstvo) objavil v podcaste Happy Sad Confused, kde ho vyspovedal Josh Horowitz, upozornil portál UNILAD. A prišla reč aj na Harryho Pottera.
Fanúšikovia by s ním nemuseli súhlasiť
Radcliffe dostal zaujímavé zadanie, a to vybrať si spomedzi jednotlivých dielov ten, ktorý má radšej. Pre herca, ktorý stvárnil hlavnú úlohu a žil s týmto projektom desaťročia, to nemusí byť vôbec jednoduché. Navyše priznal, že filmy už dlho nevidel, na rozdiel od nás fanúšikov, ktorí si dávame maratón aspoň raz do roka.
Spomedzi Kameňa mudrcov a Tajomnej komnaty si zvolil úplne prvý diel, pretože, ako priznal, miluje baziliška. Ak by ste si mysleli, že medzi trojkou a štvorkou uprednostnil Väzňa z Azkabanu, nie je to tak a špeciálne miesto v jeho srdci má práve Harry Potter a ohnivá čaša.
Keď došla reč na Fénixov rád a Polovičného princa, priznal, že Polovičného princa má najmenej rád zo všetkých. No dodal, že je to pre jeho osobné dôvody, nie preto, že by bol film zlý. No a napokon za kráľa všetkých filmov si zvolil druhú časť Darov smrti.
Okrem toho herec priznal, že keď bol tínedžerom, bolo pre neho trápne pozerať prvé filmy. No to sa časom zmenilo a dnes sa mu zdajú byť milé.
