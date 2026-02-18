Ostali len zhasnuté svetlá a prázdne priestory. Potravinovému reťazcu to u nás nevyšlo a zanechal dlhy

Kým niektoré expanzie na slovenský trh napíšu úspešný podnikateľský príbeh, iné sú na konci definované zatiahnutou roletou a zhasnutými svetlami. Dôvodom nutne nemusí byť výhradne nezáujem zákazníkov či zle nastavený biznis model – často ide o kombináciu rôznych faktorov, čo je zrejme aj prípad reťazca My Food.
My Food bol český koncept, ktorý svoju filozofiu staval na poctivých výrobkoch a kvalitných potravinách. Ešte pred kritickými covidovými rokmi síce kompetentní avizovali širšiu expanziu, v súčasnosti už po reťazci ostali iba dlhy. Konkurzné konanie sa v tomto prípade ťahalo 5 rokov, upozornil na to portál Index.
Zabila ho pandémia?
Prvá predajňa českého reťazca bola otvorená v roku 2018 v bratislavskom nákupnom centre Central. Následne bola doplnená o druhý obchod v ďalšom známom shoppingu – v Auparku. Obyvateľov hlavného mesta My Food lákal na potraviny bez škodlivých prísad s dôrazom na poctivú výrobu. V sortimente sa tiež mali objaviť rôzne svetové špeciality.
U našich susedov v Českej republike mala značka po spojení so sieťou Sklizeno viac ako 20 prevádzok, pričom podobne ambiciózne plány sa týkali aj slovenského trhu. Faktom je, že pôvodný počet pobočiek nebol pod Tatrami nikdy navýšený. Z hospodárskych výsledkov eseročky MyFood Park vyplýva, že v roku 2019 pri tržbách milión eur vykázal reťazec stratu 421-tisíc eur.
Nasledoval rok 2020, ktorý bol pre mnohých obchodníkov a gastrosektor tvrdou ranou. Pandémia covidu zmenila pravidlá hry, zmenilo sa tiež nákupné správanie Slovákov a trh sa do výraznejšej miery preriedil. Náročný bol aj pre My Food – tržby klesli na 437-tisíc eur, strata predstavovala 392-tisíc eur. V októbri toho istého roku sa teda vedenie obrátilo na súdy so žiadosťou o vyhlásenie konkurzu.
Konkurzné konanie sa ťahalo dlhých päť rokov a ako teraz uviedol Index, jeho výsledok veriteľov nepoteší. Konanie bolo pre nedostatok majetku zastavené, pričom speňažený majetok údajne nebude postačovať ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Finálna výška dlhov nie je známa, pohľadávky si, okrem iného, prihlásili aj poisťovne, Finančná správa SR, či nákupné centrá Aupark a Central.
Zatvorený je aj ďalší unikátny koncept
S inovatívnym konceptom prišli v roku 2025 aj zástupcovia značky RestPoint D4. Tí chceli na diaľničných odpočívadlách blízko Bratislavy šoférom sprístupniť spojenie supermarketu a reštaurácie – všetko v rozumných cenách. Ako sme vás však nedávno informovali, prvá prevádzka nevydržala ani rok, druhá sa „zasekla“ tesne pred dokončením.
V posledných mesiacoch roka 2025 začali na googli pribúdať recenzie zákazníkov, podľa ktorých supermarket upadal – v regáloch chýbal tovar, zúžila sa ponuka sortimentu, výpadky mala podľa recenzentov aj reštaurácia.
Dostupná už nie je ani facebooková stránka spoločnosti. My sme sa situáciu vybrali prvý raz overiť na prelome rokov, objekt bol však zatvorený a z oznamu nalepeného na dverách vyplývalo, že si prevádzka dala prestávku a v druhej polovici januára by mala znova otvoriť. Pri vstupe sa takto okrem nás v krátkom čase otočili zhruba traja ľudia. Druhý raz sme sa do supermarketu vybrali 29. januára, no opäť neúspešne.
